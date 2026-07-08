Didier Deschamps, en 10 frases previo al duelo contra Marruecos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico francés destacó la calidad del conjunto marroquí, defendió el trabajo arbitral y aseguró que su única prioridad es clasificar a las semifinales del Mundial 2026.

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, compareció este miércoles en conferencia de prensa antes del duelo de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Marruecos.

El entrenador habló sobre el desgaste físico de su equipo, elogió al conjunto africano, respaldó a Kylian Mbappé y dejó claro que solo piensa en avanzar a las semifinales.

Estas fueron las 10 frases más destacadas de su comparecencia:

1. “No existen garantías en el fútbol.”

Al ser consultado sobre el estado físico de sus jugadores tras las altas temperaturas de los últimos días, Deschamps recordó que tuvieron un día más de recuperación y aseguró que el cuerpo médico ha seguido todos los protocolos para que el equipo llegue en las mejores condiciones.

2. “Marruecos es un muy buen equipo.”

El técnico francés destacó que los Leones del Atlas no están entre los ocho mejores del torneo por casualidad. Recordó que ya los enfrentó hace cuatro años en unas semifinales y resaltó que cuentan con futbolistas de gran nivel y vocación ofensiva.

3. “No considero al árbitro un rival.”

Después de ser consultado sobre el arbitraje y las designaciones de la FIFA, Deschamps evitó entrar en polémicas. Señaló que confía en los jueces y que su única preocupación está en el rival que tendrá enfrente.

4. “No pienso que pueda ser mi último partido.”

Ante la posibilidad de que una eliminación marque el final de su ciclo con Francia, el entrenador respondió que no dedica tiempo a ese escenario y que toda su concentración está puesta en vencer a Marruecos.

5. “Aurélien Tchouaméni está mejor.”

Deschamps confirmó que el mediocampista ha evolucionado favorablemente y que podría entrenar con normalidad, aunque indicó que esperaría la práctica para tomar una decisión definitiva. El resto del plantel está disponible.

6. “Mientras más avanzas en el Mundial, mayor es la dificultad.”

El estratega reconoció que el nivel de los rivales aumenta conforme avanza el torneo y afirmó que la eficacia en ambas áreas será determinante para conseguir el pase a las semifinales.

7. “Siempre podemos ser más efectivos.”

Aunque Francia suma 14 goles en la competición, Deschamps considera que su equipo todavía puede mejorar la contundencia ofensiva, especialmente en los partidos de eliminación directa.

8. “Kylian Mbappé está bien.”

El seleccionador aseguró que el capitán francés se encuentra fuerte tanto física como mentalmente tras la polémica generada después del partido contra Paraguay y que está completamente concentrado en el compromiso frente a Marruecos.

9. “La fuerza colectiva siempre es superior a la individual.”

Deschamps explicó que uno de los pilares del éxito de Francia ha sido la unión del grupo. Considera que, aunque las individualidades marcan diferencias, el funcionamiento colectivo es el que sostiene a un equipo campeón.

10. “Hay confianza, pero mucho respeto por Marruecos.”

El entrenador restó importancia a las imágenes de celebraciones durante los entrenamientos y aseguró que dentro del plantel existe un ambiente positivo, aunque sin caer en la euforia. “Solo hay un lugar para avanzar”, recordó, insistiendo en el respeto que sienten por el conjunto marroquí.

Los datos del choque

El duelo de este jueves se jugará desde las 3:00 de la tarde (hora de Panamá) en el Gillete Stadium en Foxborough, Massachusetts ante 64 mil aficionados.

El arbitraje para este partido será al completo de argentinos, liderados por Facundo Tello.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

El encuentro se transmitirá de manera exclusiva por Tigo Sports Panamá y en radio por RPC y TVN.