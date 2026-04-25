Diego Cedeño: ‘Decidí que la diabetes no iba a ser una limitante en mi vida deportiva’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El receptor de 17 años, medallista de plata en el flag football de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, sumó 10 touchdowns en el certamen y ya apunta a su próximo reto internacional en el Junior Cup en Los Ángeles.

Diego Cedeño, receptor de la selección masculina de Panamá que ganó medalla de plata en el flag football de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 el pasado domingo 19 de abril, es una de las muchas historias de resiliencia y perseverancia resaltadas en estos Juegos.

Luego de la final del torneo masculino, disputada en el estadio Emilio Royo, donde cayeron en un emocionante partido por marcador de 34-32 ante la selección de Brasil, el joven atleta se ha dado a conocer por su desempeño y su historia de superación.

Cedeño, de 17 años, recientemente culminó su primer cuatrimestre de Ingeniería Industrial en la USMA. Diagnosticado con diabetes tipo 1 en 2023, ha tenido que equilibrar el cuidado de su condición con su carrera como atleta.

Comienzos en el deporte

Diego describe su inicio en el football americano en 2021 como una simple idea que surgió un día. “Le dije a mi papá: quiero practicar este deporte. Me interesa bastante y se me hace entretenido”, recuerda el jugador panameño.

Posteriormente, su padre se puso en contacto con algunos conocidos, quienes le comentaron que un equipo tendría “tryouts” próximamente: los Kiwanis Kolts. Dentro del equipo, sus comienzos fueron en la línea ofensiva: “Era un niño bastante grande para mi edad; comencé como ‘guard’ y después como ‘center’”.

Hasta el día de hoy, Diego sigue jugando para el mismo equipo en “contact”, actualmente como parte de los Kolts en la categoría varsity, que disputa la temporada 2026 de la KFL.

Cedeño juega con el #5 en los Kiwanis Kolts. Foto: Cortesía

Gracias a sus amigos Alejandra Ramos y Alessandro Cedeño, hace aproximadamente un año y medio conoció el mundo del flag. “Me contaron que ambos jugaban en el mismo equipo, uno mixto llamado ‘La Casa de Papel’, y me invitaron a unirme”, relató Diego, quien comenzó a interesarse por esta modalidad del deporte.

En poco tiempo, el joven receptor convirtió esa curiosidad en una carrera deportiva que lo ha llevado a representar a Panamá ante los mejores de la región.

Destacada participación en los Juegos

En los ocho partidos que disputó el equipo masculino de Panamá en los Juegos Suramericanos de la Juventud, Cedeño fue una pieza fundamental del conjunto. Registró 10 recepciones de touchdown, además de anotar en seis intentos de punto extra (PAT).

En la final contra Brasil fue clave para mantener a Panamá en la pelea por el oro, con dos recepciones de touchdown, incluyendo la última que recortó la ventaja brasileña.

Cedeño con una recepción para anotar en la final del flag football masculino contra Brasil. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá

Diego atribuye muchas de sus habilidades en el campo a su relación con Jayson Jaén, receptor de la selección mayor de Panamá. Ambos se conocieron como compañeros en WindMakers, y hoy Cedeño lo considera un amigo cercano y un ejemplo a seguir.

“Él fue quien me enseñó gran parte de lo que hago hoy en día cuando juego, y siempre me recuerda que hay que tener humildad tanto dentro como fuera del campo”.

Rendir al máximo, aún con diabetes

Los logros del joven atleta han llegado a pesar de su condición médica. La diabetes tipo 1 provoca una deficiencia absoluta de insulina, lo que lo obliga a monitorear constantemente sus niveles de glucosa mediante controles e inyecciones.

El cuidado comienza incluso antes de los entrenamientos: “Siempre tengo que alimentarme bien; desayuno y almuerzo antes de entrenar para evitar un bajón, porque eso es bastante peligroso”. Su padre o su hermano suelen verificar su monitor antes y durante las prácticas.

También ha seguido recomendaciones de su endocrinóloga y de su madre, quien se mantiene informándose sobre cómo manejar la condición. “Me ha servido mucho llevar siempre en mi mochila miel, dátiles, guineo y otras cosas que mi mamá me ayuda a preparar”, indicó.

Diego Cedeño portando la medalla de plata de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 junto a su mamá, María de Lourdes Alzamora. Foto: LP/ Alexander Arosemena

Sus entrenadores también están al tanto de su condición, por lo que se mantienen atentos a su estado físico durante las sesiones.

“Si ven que estoy rindiendo menos de lo habitual, se preocupan. Yo les aviso si me pasa algo y me dan tiempo si necesito comer para subir el nivel de azúcar. También procuro evitar que suba más de lo normal mientras entreno”, aseguró.

Diego afirma que desde el momento en que fue diagnosticado tuvo claro que no permitiría que esto fuera una limitante en su carrera deportiva. “Siempre me propuse ser uno de los mejores en el football americano. Tener diabetes me ha dado mucha humildad, y he tenido que sacar fuerza para salir adelante”.

Toma inspiración de atletas como Nacho Fernández, exdefensor del Real Madrid, quien también padece esta condición.

“Vi entrevistas suyas y mensajes que ha dado a niños con diabetes, y eso me ayudó bastante. Ver a un atleta de alto rendimiento competir al máximo nivel me dio confianza para seguir adelante”.

Momento en que reciben la medalla de plata luego de la final contra Brasil. LP/Carlos Vidal-Endara

Cedeño también envió un mensaje a otros atletas que viven con esta condición: “Siempre estén pendientes de ustedes mismos. A veces, por querer hacer una jugada más o dar el último esfuerzo, uno deja de pensar en su estado físico. Eso no debe pasar. He estado cerca de desmayarme en varias ocasiones, pero gracias a Dios no ha ocurrido, en gran parte por mis padres que están pendientes desde las gradas”.

Respaldo de sus familiares

Sobre el apoyo de su familia, destacó el vínculo que los une. “Cada paso que doy se lo agradezco a mi mamá. Aunque tengamos diferencias, siempre recuerdo sus consejos. Mi papá me ha dado la garra para seguir adelante y no rendirme”.

Sus hermanos también han sido un pilar fundamental, brindándole apoyo constante. “Sin mi familia no habría podido lograr lo que estoy consiguiendo hoy”.

El siguiente paso para Diego en flag será representar a Panamá en el Junior Cup en Los Ángeles, que se disputará en el mes de junio, en un camino que apenas empieza para una de las promesas del flag football panameño.