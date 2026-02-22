Panamá, 22 de febrero del 2026

    COPA DEL MUNDO

    Diego Godín: ‘España es favorita al Mundial de 2026′

    Diego Godín señala a España como favorita al Mundial 2026 y analiza el presente de Uruguay, el Grupo H y el peso del debut.

    EFE
    El exfutbolista Diego Godín posa en un evento, este domingo, en Montevideo (Uruguay). Con la presencia del argentino Oscar Ruggeri, campeón en 1986, Uruguay recibió el trofeo del Mundial de la FIFA como parte del tour que lo lleva por diferentes países. EFE/ Gastón Britos

    El exfutbolista uruguayo Diego Godín aseguró este domingo que si España llega al Mundial de 2026 en el mismo nivel que jugó las eliminatorias será la favorita para ganar el torneo.

    Así lo dijo a la prensa durante un evento del tour del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA presentado en Montevideo.

    A España la veo como la favorita. Siempre lo dije: creo que hay favoritos en el Mundial. No hay que esconderse y no decirlo”, apuntó quien, en ese país, jugó en el Atlético de Madrid y el Villarreal.

    En ese sentido, afirmó que la selección dirigida por Luis de la Fuente será “la gran candidata” si afronta la Copa del Mundo manteniendo el nivel que mostró en las eliminatorias y si el atacante de Barcelona Lamine Yamal llega al torneo en un gran nivel físico.

    Uruguay y España comparten el Grupo H del Mundial 2026 y el 26 de junio se enfrentarán en la ciudad mexicana de Guadalajara en el tercer y último encuentro de esa zona.

    Godín hizo hincapié en la importancia del primer partido que juegue cada selección en el certamen. Uruguay debutará con Arabia Saudita el 15 de junio en Miami y para el excapitán de la Celeste “siempre es el duelo más difícil porque define cómo se jugará la fase de grupos”.

    Añadió que “todos los rivales llegan al primer partido de la misma manera: en las mismas condiciones físicas, con el mismo entusiasmo y con la misma ilusión. Todos se preparan para ese partido”, subrayó.

    Asimismo, recordó que Arabia Saudita se estrenó en el Mundial de Catar 2022 con un resonante triunfo ante Argentina, que luego se consagró campeona del mundo al vencer a Francia en los penaltis.

    Por otra parte, Godín señaló que Uruguay tuvo altibajos en el último año y que no dejó buenas sensaciones en los últimos amistosos. Allí igualó 0-0 con México y perdió por 5-1 con Estados Unidos.

    Pese a esto, indicó: “Los jugadores están en una gran forma. Todos jugando en sus equipos. Jugando a gran nivel en equipos importantes. Tengo la esperanza de que para los amistosos de marzo haya mejores sensaciones. Veo un Uruguay que va a dar de qué hablar, va a competir muy bien en la Copa del Mundo”.

    Finalmente, aseguró que disputar un Mundial “es el orgullo más grande para cualquier jugador de cualquier país”.

    EFE

    Agencia de noticias

