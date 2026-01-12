Panamá, 12 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Supercopa de España

    Diego Simeone pide ‘disculpas’ a Florentino y Vinicius

    Simeone pidió disculpas a Florentino Pérez y Vinicius por el incidente en la Supercopa y reconoció que el Real Madrid mereció avanzar a la final.

    EFE
    Diego Simeone se disculpó con Vinícius Jr. (izq.), jugador del Real Madrid, y Florentino Pérez, presidente de la institución tras los dichos y hechos ocurridos en la semifinal del jueves 8 de enero. EFE/Kai Forsterling

    Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pidió este lunes “disculpas” tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como a Vinicius Júnior, atacante del conjunto blanco, por el “episodio” en la semifinal de la Supercopa de España, en el que acepta que “no estuvo bien” por su parte.

    “Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron (en la Supercopa de España); obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien”, explicó durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino, en una pregunta sobre si vio la final del torneo.

    En un vídeo difundido por ‘Movistar’ durante el partido, se observa a Diego Simeone decirle a Vinicius, según la lectura de labios del propio canal de televisión: “Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo”.

    Simeone matizó después, cuando fue preguntado de nuevo en ese sentido durante la rueda de prensa de este lunes, que eran disculpas, no un perdón, sin hablar más allá de este hecho.

    “No tengo nada más que agregar”, contestó a una cuestión sobre si le pareció exagerado que Xabi Alonso, su homólogo en el club blanco, dijera que Simeone no es buen deportista.

    Ya sobre el aspecto deportivo de la Supercopa de España, consideró de la semifinal contra el Real Madrid que “el equipo que gana es el que merece pasar”.

    “Ellos han ganado y merecieron pasar”, apuntó el técnico argentino, que también habló de la final entre el Real Madrid y el Barcelona, con victoria del conjunto azulgrana.

    “Estuvieron cerca del empate en el final, como se vio, siempre compite como estamos acostumbrados (el Real Madrid) y el Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador (Hansi Flick) con las ideas clarísimas y un equipo que va detrás de una idea de juego muy buena y el resultado es los trofeos que están ganando”, valoró.

    EFE

    Agencia de noticias


