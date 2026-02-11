Dimas Ponce es reconocido como Director del Año en el Béisbol Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dimas Ponce, estratega de los Vaqueros de Panamá Oeste, fue seleccionado como Director del Año del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Ponce, quien llevó a los Vaqueros al primer lugar de la tabla de posiciones en la Ronda Regular con una destacada marca de 19-2, recibe este reconocimiento por primera vez en su carrera.

“Me siento contento, orgulloso del trabajo logrado; todo un esfuerzo que se hace en equipo con el cuerpo técnico, los peloteros, la liga provincial. Un trabajo en equipo, un logro de todos, en verdad,” expresó el manager chiricano.

El director de los Vaqueros recibió 19 de 22 votos posibles, imponiéndose sobre los demás nominados. El resto de los votos fueron para Rodrigo Merón, manager de Coclé, quien obtuvo tres votos.