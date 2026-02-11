Panamá, 11 de febrero del 2026

    Béisbol

    Dimas Ponce es reconocido como Director del Año en el Béisbol Juvenil 2026

    El entrenador chiricano recibió 19 de 22 votos posibles para ganar este galardón.

    Humberto Cornejo
    Dimas Ponce está en su primera temporada como director de Panamá Oeste. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Dimas Ponce, estratega de los Vaqueros de Panamá Oeste, fue seleccionado como Director del Año del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

    Ponce, quien llevó a los Vaqueros al primer lugar de la tabla de posiciones en la Ronda Regular con una destacada marca de 19-2, recibe este reconocimiento por primera vez en su carrera.

    “Me siento contento, orgulloso del trabajo logrado; todo un esfuerzo que se hace en equipo con el cuerpo técnico, los peloteros, la liga provincial. Un trabajo en equipo, un logro de todos, en verdad,” expresó el manager chiricano.

    El director de los Vaqueros recibió 19 de 22 votos posibles, imponiéndose sobre los demás nominados. El resto de los votos fueron para Rodrigo Merón, manager de Coclé, quien obtuvo tres votos.

