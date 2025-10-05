Director de Pandeportes detalla avances en infraestructura y control financiero

Exclusivo Suscriptores

El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, afirmó que la institución atraviesa una etapa de orden y recuperación de obras tras años de abandono, sin dejar de lado el manejo del presupuesto ni las denuncias relacionadas con tres proyectos.

“Hace 15 meses que nosotros llegamos a la posición, encontramos una institución que tenía muchísimos problemas. Por ejemplo, en la parte de infraestructura heredamos alrededor de 36 proyectos que estaban en diferentes fases —abandono, deterioro o avance— por una suma de alrededor de 280 millones de dólares del Estado panameño”, explicó Ordóñez en una entrevista a La Prensa.

El titular detalló que 24 de esos proyectos, valorados en 187 millones de dólares, ya fueron encaminados, lo que representa un 65% del total. Entre las obras destacan el estadio Aristocles Castillo, en Veraguas; el proyecto Nueve Canchas, en la región de Olá, La Pintada y Natá; el Roberto Mariano Bula, cuya inauguración está prevista para febrero de 2026; y el Armando Dely Valdés, en Colón.

Además, adelantó que para este 2025 ya hay 16 nuevos proyectos en todo el país en proceso de adjudicación, refrendo o en orden de proceder, como la remodelación del Cascarita Tapia, el Maracaná, el Centro Nacional de Tenis Fred Maduro, el Polideportivo de El Chorrillo y el Estadio Emilio Royo, todos en la ciudad de Panamá.

“En materia de infraestructura, hemos avanzado muchísimo. Le hemos venido a dar orden”, sostuvo.

Denuncias por irregularidades

Ordóñez también abordó el tema de las denuncias por irregularidades presentadas en distintos proyectos.

“Ya son tres denuncias en diferentes proyectos. Uno es el proyecto del Rico Cedeño. Encontramos irregularidades”, indicó Ordóñez, quien explicó la situación de este coliseo.

“El funcionario, cuando ve una irregularidad, hace una denuncia. Una irregularidad no significa que haya ilegalidad. Lo que tú haces es contactar a las autoridades pertinentes —Ministerio Público, Contraloría, fiscalías— para que hagan sus investigaciones”, añadió.

El director también mencionó el caso de un estadio de béisbol en San Juan, Chiriquí, donde “se entregó un anticipo de alrededor de 300 mil dólares y la empresa no movió un dedo. Ahí hay una lesión patrimonial al Estado. Vamos a ver qué resultados sale en la investigación.”.

La tercera denuncia corresponde a la construcción de una cancha sintética en la escuela Stella Sierra, ubicada en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

Presupuesto 2026: sin recorte de obras

Sobre el presupuesto asignado para 2026, Ordóñez explicó que Pandeportes había solicitado 221.5 millones de dólares —148 millones en inversión y 73 millones en funcionamiento—, pero recibió una reducción de 45 millones en el presupuesto de inversión, equivalente al 35% de lo pedido para este renglón.

“Nos sentamos con el equipo financiero y decidimos no eliminar proyectos, porque eso afectaría comunidades. Hicimos recortes proporcionales, manteniendo los proyectos íntegros”, aseguró.

Entre las obras programadas están el Polideportivo de El Chorrillo, el estadio Agustín Muquita Sánchez, la Nueva Arena Panamá Al Brown y el estadio de fútbol Los Milagros. En total, son 16 obras con una inversión de $69.2 millones.

El director enfatizó que la institución ha priorizado un enfoque técnico y transparente, con planificación y control.

“Le hemos devuelto dignidad y transparencia a la institución, y esa era la tarea más importante”, concluyó.