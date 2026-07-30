Director de Pandeportes garantiza que el Armando Dely Valdés está listo para recibir más partidos de la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Miguel Ordóñez explicó que las observaciones de la Contraloría corresponden al proceso administrativo de entrega de la obra.

La incertidumbre que surgió a principios de esta semana sobre la utilización del estadio Armando Dely Valdés quedó despejada este jueves, luego de que el director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, y el comisionado de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Giorgio Famiglietti, confirmaran que el recinto está en condiciones para albergar el partido entre Árabe Unido y Alianza, correspondiente al inicio de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.

Los rumores apuntaban a que existían inconvenientes que comprometían el uso del escenario, apenas días después de su reinauguración. Sin embargo, este medio pudo conocer que la situación estaba relacionada con la falta del aval de la Contraloría General de la República al proceso formal de entrega de la obra, un aspecto estrictamente administrativo.

El estadio fue inaugurado oficialmente el pasado jueves 23 de julio con el corte de cinta encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino. Un día después, el renovado coliseo recibió su primer partido oficial, en el que Árabe Unido y Plaza Amador igualaron 2-2.

Cabe resaltar que el Árabe Unido no ha podido entrenar de manera regular en el estadio, y este jueves lo hizo en las instalaciones del Parque Norte en San Vicente de Chilibre.

Durante la conferencia de prensa, Ordóñez explicó que las observaciones realizadas por la Contraloría forman parte del proceso normal de revisión de una obra pública y aseguró que ya existe una mesa de trabajo para atender los puntos señalados.

“La instrucción del señor Presidente de la República y de nuestra administración siempre ha sido hacer cumplir la ley. Hubo ciertas observaciones por parte de la Contraloría General de la República, las cuales en este momento ya han creado un acercamiento y una mesa de trabajo. Todo eso es parte normal de un proceso”, señaló.

El director de Pandeportes destacó que la situación no afecta las condiciones operativas del estadio ni representa un riesgo para la realización de eventos deportivos.

“El Armando Dely Valdés está a más del 97% de ejecución. Ya se puede firmar un acta sustancial de entrega cuando una obra supera el 95% de avance. Lo que estamos haciendo ahora es atender los detalles pendientes antes del acta final de entrega”, explicó.

El estadio Armando Dely Valdés, ubicado en Arcoíris, Colón. Cortesía/Pandeportes

Ordóñez también puso como ejemplo una situación similar ocurrida con trabajos ejecutados en el estadio Rommel Fernández durante la administración anterior, donde algunos trámites administrativos continuaron después de que el inmueble ya estaba siendo utilizado.

“No se puede inaugurar una obra si el recinto no está en condiciones para recibir a la gente o a los jugadores. Ese no es el caso del Armando Dely Valdés. Todos pudieron ver que el estadio está en perfectas condiciones para realizar partidos de fútbol de la LPF, de la selección nacional y cualquier otro compromiso”, afirmó.

Por su parte, Famiglietti respaldó la posición de Pandeportes y confirmó que la LPF mantiene sin modificaciones el calendario previsto para este viernes por la noche en Colón.

Ante la consulta de La Prensa sobre el compromiso economico, Ordóñez indicó que se le deben “varios millones” a la empresa constructora Prolosa de una obra que tiene un valor total de 7.1 millones de dólares.