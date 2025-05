Director de Pandeportes responde a denuncias por cobros digitales a cuenta del hijo de Franz Wever en campeonato de natación

Exclusivo Suscriptores

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez, respondió este miércoles a los señalamientos surgidos en redes sociales sobre la gestión de cobros durante el Campeonato Nacional Interclubes de Natación 2025, celebrado del 25 al 27 de abril en la piscina Eileen Coparropa.

La polémica estalló luego de que en redes sociales circularan publicaciones que cuestionaban el manejo de pagos por concepto de entradas, comidas y bebidas durante el evento. La usuaria @jessica_salado encendió las alarmas con un comentario que señalaba: “Entrada, comidas y bebidas pagadas por yappy llegaban a: Franz Wever”.

Consultado por La Prensa durante una visita al nuevo Centro de Alto Rendimiento, Ordóñez aseguró que no tiene más información que la que ha visto en redes sociales y en mensajes que le han hecho llegar algunos diputados. “He visto las fotos, incluso algunos diputados me han mandado la evidencia de los yappy con la persona que maneja la federación”, comentó. “Conozco al dirigente, tengo una relación buena con él, pero no estoy feliz con lo que veo, voy a preguntarle el porqué”.

El actual presidente de la Federación Panameña de Natación es Franz Wever hijo, quien asumió el cargo tras la salida de su padre, que lo ocupó por ocho años.

“Cobrar cosas a yappy personales no manda el mensaje correcto. No es algo que respetamos ni avalamos”, enfatizó Ordóñez. “Le daremos el beneficio de la duda, pero es una práctica que tiene que acabar”.

Estas declaraciones se dan en medio de una creciente presión hacia las federaciones deportivas del país. El pasado 29 de abril, durante su intervención ante la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, Ordóñez fue tajante al denunciar lo que llamó una “cultura arraigada” de privilegios y falta de rendición de cuentas en la administración de recursos e instalaciones estatales por parte de varias federaciones.

En cuanto a otros cuestionamientos surgidos por parte de clubes de natación, quienes alegan cobros por insumos en las piscinas, el director de Pandeportes defendió que el mantenimiento debe ser una responsabilidad compartida. “Hay que cobrar ciertas cosas porque el mantenimiento es una labor de todos, no solo le debe corresponder al Estado”, explicó.

Mirando hacia el futuro, Ordóñez adelantó que en 2026 se destinarán $15 millones para homologar las principales piscinas del país, lo que permitirá unificar procesos y reducir costos operativos. “Hay un desorden porque tienes que comprar un químico para una y un químico para otra. Eso no hace viable poder sacar actos públicos que resuelvan el problema para todas las piscinas”, argumentó.

Finalmente, reveló que ya ha sostenido reuniones con dos de las empresas más importantes del mundo en materia de construcción y mantenimiento de piscinas para competencias oficiales, con miras a mejorar la infraestructura acuática del país.