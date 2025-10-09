Djokovic alcanza décima semifinal en Shanghái y acaricia el título

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Novak Djokovic apartó los contratiempos físicos que sufrió en sus últimos compromisos y, tras resolver con soltura el enfrentamiento ante el belga Zizou Bergs (6-3 y 7-5), se situó en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái por décima vez en su carrera.

Records are made to be broken 🫡@DjokerNole defeats Bergs 6-3 7-5 to reach his 80th ATP Masters 1000 semi-final.@SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/FJSIVcf2Zh — ATP Tour (@atptour) October 9, 2025

Cuatro veces campeón, eleva ya el serbio a 80 semifinales en torneos de este nivel. El ganador de veinticuatro Grand Slams, que el pasado martes se erigió en el cuartofinalista más veterano en los Masters 1000 con 38 años y 4 meses, dejó atrás las dificultades y el sufrimiento en sus partidos contra el alemán Yannik Hanfmann, de octavos, y del español Jaume Munar, de cuartos, que tuvo que resolver en tres sets, con dificultades.

El jugador de Belgrado subraya su vigencia en la competición y en el circuito. Sin Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner, es más que capaz de ganar a cualquiera y postularse como aspirante al éxito. Es lo que ve en Shanghái, donde no está ninguno de los dos mejores del mundo y contempla una clara opción de volver a saborear un título.

Nunca había jugado ante Bergs, sin apenas experiencia en este tramo de eventos de alto nivel y que afrontó el partido más importante de su carrera. Pero nunca ha podido ganar a un top 5 ni ha llegado a jugar una semifinal Masters 1000. Aunque tendrá el mejor ránking de su carrera el próximo lunes, entre los 40 primeros del circuito, Bergs no pudo seguir el ritmo impuesto por Djokovic, que voló en cuanto rompió el saque del belga en el tercer juego.

Djokovic ya ha ganado 418 partidos en torneos Masters 1000 y nadie ha ganado más trofeos en este nivel: 40. Demasiado para el belga, que se desmoronó en cuanto vio que no pudo igualar el desequilibrio.

El serbio, en el segundo set, ya con algún síntoma de cansancio, esperó su momento. Bergs arriesgó más y mantuvo el pulso hasta el noveno juego, cuando perdió su saque. Pero el belga no se rindió y rompió por primera vez en el partidoal siguiente para evitar la derrota (5-5). Volvió a quebrar el de Belgrado, que tuvo después dos puntos de partido. Los salvó su rival, que sucumbió a la tercera, tras una hora y 52 minutos de juego.

Con el ránking más alto entre los jugadores restantes del cuadro, Djokovic tiene una clara oportunidad de conseguir su primer título de Masters 1000 en casi dos años. Ahora le esperan las semifinales el sábado, cuando se medirá a la revelación del torneo, el monegasco Valentin Vacherol, que remontó al danés Holger Rune por 2-6, 7-6(4) y 6-4.