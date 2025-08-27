Panamá, 27 de agosto del 2025

    US OPEN 2025

    Djokovic avanza en el US Open tras remontar a Svajda

    EFE
    Novak Djokovic ganó en cuatro sets y avanzó a la tercera ronda del US Open. EFE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD

    El serbio Novak Djokovic accedió este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras remontar un inicio desacertado ante el estadounidense Zachary Svajda y hacerse con la victoria en cuatro sets.

    Djokovic, actual número 7 del mundo y ganador de 24 ‘grand slams’, derrotó a Svajda (145 del ranking) por 6-7 (5), 6-3, 6-3 y 6-1 en 2 horas y 31 minutos de partido.

    El serbio, que ya estuvo cerca de perder un set en su debut en Nueva York, cedió el ‘tie break’ de la primera manga tras 14 errores no forzados, frente a 8 de su rival.

    La intensa lucha del primer parcial dio paso a un segundo set más rápido. Fue Djokovic, con semblante serio, quien logró el ‘break’ decisivo para empatar el partido.

    Svajda mostró mayor movilidad y acumuló 22 ganadores en los dos primeros sets, pero comenzó a sufrir molestias físicas en el tercero. Aunque rompió a Djokovic en el cuarto juego, el serbio respondió con cinco ‘breaks’ consecutivos y cerró con autoridad el encuentro.

    Djokovic, campeón en cuatro ocasiones del US Open, se enfrentará en la tercera ronda al ganador entre Francisco Comesaña (54) y Cameron Norrie (35).

    Los dos últimos torneos de Djokovic, Wimbledon y Roland Garros, terminaron en semifinales con derrotas ante el italiano Jannik Sinner.

    El Abierto de Estados Unidos, último ‘grand slam’ del año, se disputa hasta el 6 (final femenina) y 7 de septiembre (masculina) en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

    EFE

    Agencia de noticias

