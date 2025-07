Djokovic: ‘De Miñaur ha expuesto todas mis debilidades’

El serbio Novak Djokovic aseguró que Alex de Miñaur expuso “todas” sus “debilidades” en la sufrida victoria que logró este lunes ante el australiano en los octavos de final del torneo de Wimbledon.

Djokovic remontó un set y un 1-4 en contra en el cuarto para superar al australiano y clasificarse por decimosexta vez para los cuartos de final de Wimbledon.

“No sé cómo me siento, si digo la verdad. Aún estoy tratando de procesar el partido y lo que ha pasado en la pista. No ha sido un gran inicio por mi parte, pero él sí que ha empezado muy bien. Ha roto mi saque tres veces en el primer set. Había condiciones de mucho viento en la pista y él se las ha apañado para jugar mejor desde el fondo y yo no tenía muchas soluciones”, comentó Djokovic a pie de pista.

“Me he reseteado en el segundo set. Me ha costado cerrarlo y ahí es cuando he notado que estaba de vuelta en el partido. Hemos jugado un rato al ratón y al gato, con muchos cortados, y él es muy bueno ahí. Es uno de los jugadores más rápidos, si no el que más, del circuito. En hierba, donde la bola bota tan bajo, es muy difícil jugar contra alguien como él si no sientes la bola del todo bien. Expone todas tus debilidades. Estoy muy contento de haber aguantado en los malos momentos y haber ganado esto”, destacó. EFE