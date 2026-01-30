Djokovic desafía al tiempo y vuelve a reinar en Melbourne

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Djokovic remonta a Sinner en cinco sets, sobrevive a la presión y queda a un triunfo del título 25 de Grand Slam en el cierre de una jornada histórica en la Rod Laver Arena.

Después de una semifinal que rozó lo irreal, Novak Djokovic volvió a recordarle al mundo por qué la Rod Laver Arena es su reino. El serbio remontó para vencer a Jannik Sinner en cinco sets, por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4, en un partido cargado de tensión, cambios de momentum y decisiones al límite. Con el triunfo, Djokovic alcanzó su final número 38 de Grand Slam y quedó a un paso de un vigésimoquinto título histórico, uno que lo colocaría por encima de cualquier hombre o mujer que haya empuñado una raqueta.

Sinner llegó como el hombre del momento, bicampeón del torneo y el jugador que en los últimos enfrentamientos había logrado descifrar a Djokovic como pocos. Pero en Melbourne, cuando el partido se alarga, cuando el cuerpo cruje y la mente es llevada al extremo, la experiencia pesa. Y Djokovic volvió a demostrarlo.

Primer set: Sinner golpea primero y marca territorio

El partido comenzó con un Jannik Sinner agresivo, suelto y dominante desde el fondo. El italiano encontró profundidad, ritmo y un Djokovic algo errático, especialmente en los primeros juegos de servicio. Un quiebre temprano le permitió tomar el control del set, y desde ahí no soltó el volante.

Sinner sostuvo su saque con autoridad, mezcló potencia con precisión y cerró el parcial sin sobresaltos. El primer set cayó rápidamente del lado del italiano, que mostró un nivel alto y una confianza plena, cerrándolo con firmeza tras poco más de media hora.

Segundo set: Djokovic responde y equilibra la balanza

El segundo parcial trajo la reacción esperada. Djokovic elevó su nivel de servicio, redujo errores no forzados y comenzó a presionar más con la devolución. Aun así, el set fue un pulso constante, con juegos largos y múltiples oportunidades que ninguno lograba capitalizar con facilidad.

Sinner siguió atacando, pero Djokovic empezó a encontrar respuestas. En los momentos decisivos, el serbio fue más preciso, sostuvo la presión y aprovechó los errores del italiano para inclinar el set a su favor. Con un cierre sólido, Djokovic se llevó el segundo parcial y emparejó el partido, dejando claro que la semifinal estaba lejos de resolverse.

Tercer set: Sinner vuelve a golpear en el momento justo

Lejos de dejarse intimidar, Sinner respondió con madurez. El tercer set fue una batalla física y mental, con intercambios largos y una exigencia máxima desde el fondo de la cancha. Djokovic tuvo oportunidades, pero el italiano se mantuvo firme, salvó momentos complicados y esperó su chance.

Esa oportunidad llegó en el tramo final. Sinner aprovechó errores clave del serbio, tomó el quiebre decisivo y cerró el set con autoridad. Con dos sets a uno a su favor, el italiano se colocó a un parcial de la final y volvió a poner contra las cuerdas al máximo ganador de Grand Slams de la historia.

Cuarto set: Djokovic se niega a desaparecer

Con la eliminación acechando, Djokovic sacó a relucir su versión más combativa. El cuarto set fue una demostración de resistencia pura. El serbio sostuvo su saque en momentos críticos, elevó la intensidad defensiva y comenzó a alargar los puntos, llevando a Sinner a terrenos incómodos.

El italiano siguió jugando bien, pero el margen de error se redujo. Djokovic fue más sólido en los intercambios largos, presionó con la devolución y encontró el quiebre que necesitaba para forzar el quinto set. El parcial se cerró 6-4, con el serbio celebrando como si ya hubiera ganado algo más que un set: había recuperado el control emocional del partido.

Quinto set: nervios, oportunidades y el golpe final

El set definitivo fue una prueba de nervios. Sinner tuvo sus oportunidades, incluso ocho puntos de quiebre que pudieron cambiar el destino del partido. Djokovic, sin embargo, resistió. Salvó break points con saques potentes, golpes profundos y una lectura perfecta de los momentos.

El quiebre llegó en el momento más cruel para el italiano. Un error no forzado de Sinner abrió la puerta, y Djokovic no perdonó. A partir de ahí, el serbio administró la ventaja con frialdad, consciente de lo que estaba en juego.

Sinner intentó una última reacción, pero Djokovic cerró el partido con la autoridad de quien ha vivido este escenario decenas de veces. Un error final del italiano selló el triunfo en cinco sets y desató la ovación en Melbourne.