Djokovic desata rumores de regreso de Serena Williams

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Djokovic alimenta rumores sobre el regreso de Serena Williams en Indian Wells, en una primera jornada con triunfos de Joao Fonseca y Camilo Ugo Carabelli y la eliminación de Paula Badosa.

El posible regreso de Serena Williams, cuyos rumores fueron alimentados por el serbio Novak Djokovic, agitó este miércoles el primer día de Indian Wells, en el que el brasileño Joao Fonseca, el argentino Camilo Ugo Carabelli y la española Jessica Bouzas comenzaron con buen pie.

“Creo que va a regresar”, aseguró Djokovic en rueda de prensa al comentar los rumores sobre un potencial regreso de Serena Williams casi cuatro años después de su último partido oficial.

Novak Djokovic would love to see Serena Williams return to professional tennis! 🎾 pic.twitter.com/eThDcpQEUm — TNT Sports (@tntsports) March 5, 2026

La ganadora de 23 ‘grandes’ se sometió con éxito a los controles antidopajes necesarios para poder competir en el circuito WTA, pero de momento no ha habido ninguna confirmación oficial sobre la intención de Williams de volver a las pistas de tenis.

“Creo que va a regresar. No sé. No he hablado con ella, pero supongo que la sensación es que va a regresar. Dónde y cómo, individual, dobles, no sabemos. Y si estuviera en su posición, lo escondería”, dijo Djokovic en rueda de prensa en Indian Wells, donde se prepara para competir en el primer Masters 1000 del año en el cemento americano.

“Todos estamos ilusionados, y sin duda es algo muy esperado. Así que veremos”, prosiguió el serbio.

En la pista, Fonseca, número 35 del mundo, arrancó de la mejor manera con un triunfo por 7-6(2) y 6-4 contra el belga Raphael Collignon.

El brasileño tendrá una segunda ronda exigente, contra el ruso Karen Khachanov, decimosexto favorito.

Conoció su primer rival el italiano Jannik Sinner, número dos del ránking mundial, que comenzará su camino en Indian Wells contra el checo Dalibor Svrcina, 109 del mundo, que doblegó este miércoles al australiano James Duckworth.

Dalibor Svrcina ha battuto James Duckworth per 6-2 6-4 e sarà quindi lui a sfidare Jannik Sinner a #IndianWells pic.twitter.com/gEpBC79Zw7 — Ubitennis (@Ubitennis) March 5, 2026

Alcaraz tendrá que esperar a esta tarde para saber contra quién se estrenará. Su rival será el ganador del partido entre el búlgaro Grigor Dimitrov (n.42) y el francés Terence Atmane (n.52).

El sufrimiento de Badosa

El torneo perdió a las primeras de cambio a su campeona de 2021, Paula Badosa, que vive uno de los momentos más complicados de su carrera, frenada por los problemas físicos.

La número 106 del ránking mundial y exnúmero dos perdió 6-4 y 6-2 contra la kazaja Yulia Putintseva, 76 del ranking WTA.

Badosa cometió hasta diez dobles faltas durante el partido y se despidió de California tras apenas 84 minutos.

La catalana, nacida en Nueva York, había renunciado en febrero a disputar el WTA 1000 de Doha por problemas en la cadera y se retiró en segunda ronda del torneo de Dubai.

Avanza Ugo Carabelli, se despide Navone

Camilo Ugo Carabelli avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Indian Wells, tras imponerse al estadounidense Martin Damm por 7-6(5) y 6-3.

Carabelli, de 26 años y número 67 del ranking ATP, llegó al cemento californiano tras perder en la primera ronda en los torneos de Santiago y Río de Janeiro, pero disputó un partido sólido ante Damm, número 129 del mundo.

Carabelli será rival del estadounidense Brandon Nakashima este viernes en la segunda ronda del torneo californiano.

Por otro lado, el también argentino Mariano Navone perdió ante el estadounidense Marcos Girón (4-6, 7-5 y 6-3) y se despidió a las primeras de cambio.