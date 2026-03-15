Panamá, 15 de marzo del 2026

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    Tenis

    Djokovic se baja del Masters de Miami por lesión

    Novak Djokovic renunció al Masters 1000 de Miami por una lesión en el hombro derecho y perderá puntos clave en el ranking ATP.

    EFE
    Djokovic se baja del Masters de Miami por lesión
    Novak Djokovic se dio de baja del Abierto de Miami tras sufrir una lesión del hombro. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

    El serbio Novak Djokovic renunció a participar en el Masters 1000 de Miami que empezará el próximo miércoles por una lesión en el hombro derecho, según informó la ATP.

    Djokovic, de 38 años, venía de disputar el Masters 1000 de Indian Wells, donde llegó a la cuarta ronda en el cuadro individual y a segunda en el de dobles.

    El tenista, finalista el año pasado en Miami, perderá la tercera posición del ranking ATP al no poder defender esos puntos.

    Djokovic es seis veces campeón del Masters 1000 de Miami.

    EFE

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