Djokovic se baja del Masters de Miami por lesión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Novak Djokovic renunció al Masters 1000 de Miami por una lesión en el hombro derecho y perderá puntos clave en el ranking ATP.

El serbio Novak Djokovic renunció a participar en el Masters 1000 de Miami que empezará el próximo miércoles por una lesión en el hombro derecho, según informó la ATP.

Djokovic, de 38 años, venía de disputar el Masters 1000 de Indian Wells, donde llegó a la cuarta ronda en el cuadro individual y a segunda en el de dobles.

🇷🇸 @DjokerNole ha confirmado su baja en el @MiamiOpen debido a una lesión en el hombro derecho.



Recupérate pronto, Nole ❤️https://t.co/iB9i6v6NfF pic.twitter.com/YNl9pZMhBN — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) March 15, 2026

El tenista, finalista el año pasado en Miami, perderá la tercera posición del ranking ATP al no poder defender esos puntos.

Djokovic es seis veces campeón del Masters 1000 de Miami.