Djokovic se retira de Doha por fuerte fatiga

Djokovic se baja del torneo de Doha por fatiga y regresará en Indian Wells, mientras Alcaraz y Sinner lideran el cuadro del torneo catarí.

El serbio Novak Djokovic ha decidido no disputar el torneo de Doha, en el que inicialmente estaba inscrito junto al español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, debido a una “fuerte fatiga”, anunció este miércoles el evento de categoría 500.

“Novak Djokovic se retira de Doha por una fuerte fatiga”, indica en la cuenta oficial de la red social Instagram la competición catarí que el balcánico ganó en 2016 y 2017. “Catar te echará de menos. Te deseamos una rápida recuperación”, añade.

El serbio de 38 años, finalista hace unas semanas del Abierto de Australia, donde fue batido por Alcaraz, no volverá a un torneo hasta el Masters 1000 de Indian Wells. Ahí ha sido campeón en cinco ocasiones, y es junto al suizo Roger Federer el máximo ganador de este torneo.

Alcaraz y Sinner, números uno y dos del mundo respectivamente, figuran como cabezas de serie del torneo de Doha que arranca el próximo lunes. Será el regreso a las pistas de ambos después de disputar el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne, que fue conquistado por el español. El italiano, vencedor en 2023 y 2024, cayó en semifinales, precisamente frente a Djokovic.