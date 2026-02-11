Panamá, 11 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Djokovic se retira de Doha por fuerte fatiga

    Djokovic se baja del torneo de Doha por fatiga y regresará en Indian Wells, mientras Alcaraz y Sinner lideran el cuadro del torneo catarí.

    EFE
    Djokovic se retira de Doha por fuerte fatiga
    Novak Djokovic se bajó del ATP 500 de Doha tras presentar una fuerte fatiga luego de alcanzar la final del Abierto de Australia. EFE/EPA/JAMES ROSS

    El serbio Novak Djokovic ha decidido no disputar el torneo de Doha, en el que inicialmente estaba inscrito junto al español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, debido a una “fuerte fatiga”, anunció este miércoles el evento de categoría 500.

    “Novak Djokovic se retira de Doha por una fuerte fatiga”, indica en la cuenta oficial de la red social Instagram la competición catarí que el balcánico ganó en 2016 y 2017. “Catar te echará de menos. Te deseamos una rápida recuperación”, añade.

    El serbio de 38 años, finalista hace unas semanas del Abierto de Australia, donde fue batido por Alcaraz, no volverá a un torneo hasta el Masters 1000 de Indian Wells. Ahí ha sido campeón en cinco ocasiones, y es junto al suizo Roger Federer el máximo ganador de este torneo.

    Alcaraz y Sinner, números uno y dos del mundo respectivamente, figuran como cabezas de serie del torneo de Doha que arranca el próximo lunes. Será el regreso a las pistas de ambos después de disputar el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne, que fue conquistado por el español. El italiano, vencedor en 2023 y 2024, cayó en semifinales, precisamente frente a Djokovic.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • La Universidad de Panamá presenta a los nuevos doctores de la Facultad de Medicina.. Leer más
    • Anuncian cambios de fecha en dos sorteos de la Lotería por la celebración del Carnaval. Leer más
    • Obreros vinculados al Suntracs declaran paro parcial en el Cuarto Puente; Mitradel interviene. Leer más
    • Calendario escolar 2026 en Panamá: cuándo comienzan las clases y trimestres. Leer más
    • Ni una ni dos concesiones: los puertos deben pasar a la ACP. Leer más
    • Panamá Sub-17 derrota a Nicaragua y clasifica al Mundial Catar 2026. Leer más