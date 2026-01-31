Djokovic vs. Alcaraz: una final que define una era

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Djokovic y Alcaraz vuelven a encontrarse en una final de Grand Slam, con historia, legado y récords en juego en un Abierto de Australia para la eternidad.

Qué bendición nos han dado los dioses del tenis. Después de dos semanas ya tenemos a nuestros dos finalistas masculinos del Abierto de Australia de 2026. Novak Djokovic, número cuatro del mundo, y Carlos Alcaraz, número uno, se enfrentarán en una final de Grand Slam por tercera vez en su carrera.

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz disputarán la final del Abierto de Australia 2026 el domingo 1 de febrero tras vencer a Jannik Sinner y Alexander Zverev, respectivamente. Será su décimo enfrentamiento profesional, con Djokovic arriba 5-4 en el historial, aunque el español domina 2-0 en finales de Grand Slam, ambas en Wimbledon. EFE.

La rivalidad entre Djokovic y Alcaraz es posiblemente la más importante entre dos tenistas actualmente en actividad, incluso por encima de la que mantienen Alcaraz y Jannik Sinner. Son dos gladiadores, separados en edad por casi 16 años, que ya se han enfrentado en los escenarios más grandes del deporte, produciendo partidos épicos.

Este domingo no debería ser la excepción.

Todos los caminos llevan a Novak

Cuando se trata del Abierto de Australia, no hay duda alguna de que Novak Djokovic es amo y señor del torneo. En la rama masculina, nadie ha ganado este título más veces que él, con un palmarés impresionante de 10 trofeos.

Este domingo, Djokovic irá por su undécimo título en Australia, en su undécima final, y por su Grand Slam número 25, en su final número 38.

Como dato curioso, desde su debut en el Abierto de Australia, en 20 ediciones previas, si Djokovic no ha salido campeón —algo que ha logrado en la mitad—, se ha cruzado directa o indirectamente con el campeón eventual en todas menos tres.

En cuatro ediciones —2005, 2007, 2014 y 2024— cayó ante el campeón eventual: Marat Safin, Roger Federer, Stan Wawrinka y Jannik Sinner, respectivamente.

En las tres restantes —2010, 2018 y 2025—, quien lo eliminó terminó perdiendo ante el campeón. Por si no quedaban dudas, el camino al título en Australia casi siempre pasa por Novak Djokovic, su rey histórico.

Para Carlos Alcaraz, que busca su primer título en Melbourne, este intento de 2026 no será la excepción. Ni Hollywood sería capaz de recrear un escenario más simbólico que este.

Alcaraz y una cita con la historia

La otra gran narrativa de esta final es Carlos Alcaraz y su propia cita con la historia. El español de 22 años disputará su octava final de Grand Slam, buscando su séptimo título, lo que le permitiría superar a Boris Becker y Stefan Edberg, e igualar a Mats Wilander y John McEnroe.

Eso, sin embargo, no es lo más impresionante.

Alcaraz intentará convertirse en el hombre más joven y el noveno en la historia en conquistar los cuatro torneos de Grand Slam. De lograrlo, asegurará sin discusión su lugar entre los mejores tenistas de todos los tiempos.

Es casi poético que su primer intento por completar la hazaña llegue ante Djokovic, el único jugador activo que lo ha conseguido y el máximo ganador de Grand Slams.

Dos semifinales históricas fueron el aperitivo

Llegar a esta final no fue nada sencillo para ninguno de los dos.

Tanto Alexander Zverev, en el caso de Alcaraz, como Jannik Sinner, en el de Djokovic, los llevaron al límite absoluto.

Alcaraz, tras ganar los dos primeros sets de su semifinal, tuvo que luchar contra calambres, malestar físico y la adversidad de estar un quiebre abajo en el quinto set, para alcanzar su primera final en Australia, luego de 5 horas y 27 minutos.

A match time of 5 hours and 27 minutes for Carlos Alcaraz of Spain to defeat Alexander Zverev of Germany in the men’s semifinal on day 13 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 30 January 2026. (Tenis, Alemania, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT

Djokovic, por su parte, tuvo que remontar una desventaja de dos sets a uno para vencer a Sinner, quien lo había derrotado en cinco enfrentamientos consecutivos, en un partido de cinco sets y cuatro horas y nueve minutos.

Novak Djokovic of Serbia celebrates his win in the men's semifinal against Jannik Sinner of Italy on day 13 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 30 January 2026. (Tenis, Italia) EFE/EPA/JAMES ROSS

Djokovic vs. Alcaraz: frente a frente

Este será el décimo enfrentamiento entre ambos. Djokovic lidera la serie 5-4, y salvo contadas excepciones, todos sus duelos han sido extremadamente cerrados.

En torneos de Grand Slam, Alcaraz lidera 3-2, y ya se han enfrentado en los cuatro grandes, dividiéndose victorias. Alcaraz ganó dos finales de Wimbledon (2023 y 2024) y los cuartos de final del US Open 2025. Djokovic se impuso en Roland Garros 2023 y en los cuartos del Abierto de Australia 2025.

Salvo el Australia del año pasado, el ganador de su duelo en Grand Slam terminó levantando el trofeo.

En finales, el balance es 2-2: Alcaraz ganó Wimbledon 2023 y 2024; Djokovic respondió en Cincinnati 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esta rivalidad no podría estar más pareja.

Las claves del partido





El estado físico

La principal incógnita será quién se recupera mejor de las semifinales. Alcaraz jugó más de cinco horas y sufrió molestias. Djokovic, aunque con menos tiempo en cancha, tiene 15 años más.

Carlos Alcaraz of Spain in action during the men's semifinal against Alexander Zverev of Germany on day 13 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 30 January 2026. (Tenis, Alemania, España) EFE/EPA/JAMES ROSS

El serbio llega con menos desgaste acumulado, tras abandonos y partidos incompletos de sus rivales. Si Alcaraz logra llegar mejor físicamente, esa será su gran ventaja.

Concentración continua

La otra clave será la concentración absoluta.

Alcaraz ha mostrado, en ocasiones, desconexiones mentales que Djokovic ha sabido castigar, como ocurrió en Cincinnati, París y Australia.

Novak Djokovic of Serbia in action during the men's semifinal against Jannik Sinner of Italy on day 13 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 30 January 2026. (Tenis, Italia) EFE/EPA/JAMES ROSS

En una final como esta, no hay margen para errores mentales. Si los comete, Djokovic los aprovechará.

Predicción

Antes del torneo, mi predicción fue que Carlos Alcaraz sería campeón. Llegó a la final, aunque no ante el rival previsto.

Las dudas pasan por su estado físico y la sorpresa positiva que ha sido Djokovic.

Aun así, por juventud, hambre y estilo, este partido debería definirse por la raqueta de Alcaraz. Sabe jugar finales, sabe cerrarlas.

Carlos Alcaraz of Spain celebrates his win in the mens semifinal against Alexander Zverev of Germany on day 13 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 30 January 2026. (Tenis, Alemania, España) EFE/EPA/JOEL CARRETT

Me mantengo en mi predicción: Carlos Alcaraz será campeón del Abierto de Australia 2026, venciendo a Novak Djokovic en cinco sets.

Gane quien gane, el tenis ya ganó. Este Abierto de Australia ha sido espectacular y la final promete un cierre de oro.