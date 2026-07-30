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    Medallista

    Doble hazaña de Emily Santos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

    La istmeña brilló para Panamá en Santo Domingo 2026 al ganar dos medallas de plata en los 50 y 100 metros pecho.

    Humberto Cornejo
    Doble hazaña de Emily Santos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
    Emily Santos durante la competencia de los 50m pecho. Foto: Cortesía/COP

    La nadadora panameña Emily Santos firmó una actuación sobresaliente en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar dos medallas de plata en las pruebas de 50 y 100 metros pecho, consolidándose como una de las grandes figuras de la delegación nacional.

    La istmeña, quien ya cuenta con experiencia olímpica tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, volvió a demostrar su crecimiento competitivo al subir en dos ocasiones al podio en una de las modalidades más exigentes de la natación.

    Su segunda presea llegó el miércoles en los 50 metros pecho, donde registró un tiempo de 31.81 segundos para quedarse con el segundo lugar. La medalla de oro fue para la mexicana Byanca Rodríguez con 31.35, mientras que el bronce quedó en manos de la venezolana Mercedes Toledo con 32.07.

    “A nivel técnico mi participación el día de hoy fue exactamente lo que queríamos. La verdad es que el 50 pecho no es una prueba que yo compito generalmente y estoy muy feliz del resultado”, dijo Emily Santos al terminar su competencia.

    “Representa mucho, la verdad. En los últimos juegos de Centroamericanos me quedé fuera del podio, en cuarto lugar, en este evento y poder volver a estos juegos y quedar de segundo es un logro muy grande”.

    Días antes, Santos ya había subido al podio en los 100 metros pecho, donde detuvo el cronómetro en 1:09.35 para asegurar su primera medalla de plata en la competición. Nuevamente, Rodríguez se quedó con el oro (1:08.60), mientras que la venezolana Marielys Martínez completó el podio con 1:09.45.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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