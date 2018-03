Con doblete de Mbappé el PSG le gana a Angers

Kylian Mbappé anotó dos goles en el primer tiempo y el Paris Saint-Germain, con un hombre menos, derrotó por 2-1 a Angers este miércoles para acercarse a la conquista de otro título de la liga francesa.

El delantero de 19 años lleva 13 goles en 21 partidos desde que llegó del Mónaco por 180 millones de euros (216 millones de dólares), siendo así el segundo jugador más costoso del mundo detrás de su compañero de equipo Neymar.

Mbappé está en buen camino para superar su total de 15 goles logrados la temporada pasada.

La victoria en el estadio Parc des Princes deja al PSG a 17 puntos de distancia de su escolta Mónaco, que ha jugado un partido menos.

PSG jugó con 10 hombres a partir de los 16 minutos luego de que el mediocampista Thiago Motta fue expulsado por una fuerte entrada sobre Romain Thomas.

Motta saltó al tratar de esquivar el intento de Thomas de derribarlo, pero le rozó con el zapato al descender.

"Me pisó y me dolió. No estoy seguro de que haya sido intencional, no es para tanto, pero el árbitro tomó su decisión y así son las cosas", dijo Thomas.

PSG ya iba ganando 1-0 gracias a gol de Mbappé a los 12 minutos, y el delantero francés agregó el segundo a los 26. Karl Toko Ekambi anotó por Angers a los 15.

Después de que Mbappé falló un remate a los 83, Toko Ekambi tuvo dos oportunidades en que casi iguala el marcador, pero en una la pateó con ángulo demasiado abierto y en la otra el portero Kevin Trapp la atajó.