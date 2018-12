Con doblete del colombiano Zapata, Atalanta empata con Juventus

Juventus de Turín, líder de la Serie A, cedió su segundo empate de la temporada este miércoles en la cancha del Atalanta (2-2), con doblete del colombiano Duván Zapata para el cuadro local, en la fecha 18 del campeonato italiano.

A falta de un partido para culminar la primera vuelta, la Juve suma 16 victorias, 2 empates y ninguna derrota, y aventaja en nueve puntos al Napoli (2), que visita al Inter de Milán (3).

El delantero colombiano Duván Zapata, que acumula ocho goles en sus cinco últimos compromisos ligueros, volteó con su doblete (24, 56) el tanto inicial en propia puerta del albanés Berat Djimsiti (2).

Pero cuando el Atalanta (8) soñaba con la gesta de ser el primer equipo en hacer hincar la rodilla al vigente séptuple campeón de la Serie A, el astro luso Cristiano Ronaldo anotó empate a dos definitivo (78), que le sitúa con 12 goles a uno del máximo realizador del campeonato, el polaco del Génova Krzysztof Piatek.

Cristiano Ronaldo rescues 10-man Juventus in the 78 min against Atalanta! pic.twitter.com/OW4xig7XUy