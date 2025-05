Doblete de Ismael Díaz lo convierte en goleador de la Copa Sudamericana

Después de marcar un doblete la noche del miércoles en la victoria de Universidad Católica 1-3 sobre Cerro Largo, el delantero panameño Ismael Díaz llegó a seis anotaciones para ser el líder de goleadores de la Copa Sudamericana.

Díaz, de 27 años, fabricó el primero a los 31 minutos del primer tiempo, gracias a la asistencia del argentino Mauro Díaz, y sentenció las acciones a los 87 minutos con otra buena definición, con un pase de su compatriota José Fajardo.

🇵🇦🔝 Unstoppable!



⚽️🔥 With tonight's brace, Ismael Díaz now boasts 6⃣ goals in 4⃣ Group Stage matches. pic.twitter.com/CMncBUKwuq