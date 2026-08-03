Doblete del panameño Newton Williams pone al Saprissa como líder en el fútbol de Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Williams anotó sus primeros goles tras regresar de una lesión de ligamento cruzado.

El delantero panameño Newton Williams marcó el doblete que le dio la victoria 2-1 al Saprissa frente a San Carlos y puso a su equipo como líder del torneo de Apertura del fútbol de Costa Rica.

El triunfo del Saprissa, del director técnico Hernán Medford, coloca al conjunto morado en la primera posición de la tabla con seis unidades, seguido por el Alajuelense con cuatro puntos. En la tercera casilla se ubica Escorpiones con tres, misma cantidad que tiene Cartaginés.

⏰ 65' Gol de Newton Williams y Saprissa abre el marcador ante San Carlos. pic.twitter.com/XW98NOirj4 — FUTV (@FUTVCR) August 2, 2026

El delantero panameño anotó de cabeza al minuto 64′ y volvió a marcar cinco minutos después para darle a los saprissistas su segundo triunfo consecutivo.

Es la tercera anotación en dos partidos de Williams, quien regresó recientemente tras permanecer nueve meses fuera por una ruptura de ligamento cruzado.

Luego de su segundo gol, recreó la icónica celebración popularizada por Cristiano Ronaldo.

⏰ 69' Gol de Newton Williams, doblete y Saprissa aumenta la ventaja en el marcador ante San Carlos. pic.twitter.com/mTpgCqdT75 — FUTV (@FUTVCR) August 2, 2026

El equipo de San Carlos descontó al minuto 82′ con un potente remate de media distancia de Kenneth Cerdas.

Luego del partido, Medford evaluó positivamente el trabajo de Williams, concluyendo que el fútbol no siempre es de 90 minutos; si un jugador tiene poco tiempo en cancha y lo sabe aprovechar, es fundamental.

“El ha aprovechado los tiempos que ha tenido para anotar sus goles, viene de una lesión muy larga y no podíamos meterlo de lleno, pero siento que se ha manejado bien” razonó el técnico.

Por su parte, el goleador de la noche comentó: “Agradezco el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores, porque fue un desgaste muy importante que hicimos en el partido. Y se nos premia con esa victoria”.

Consultado sobre su celebración evocando a Cristiano Ronaldo, Williams admitió entre risas que “fue lo primero que se me vino a la mente, por impulso como venía corriendo un compañero me gritó ‘CR7′ y me tocó hacerla’.

“Es lo único que se me vino a la mente”, Newton Williams sobre la celebración a lo CR7. pic.twitter.com/zmVFoaaam3 — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 3, 2026

En otro partido de la jornada, el Alajuelense, del entrenador español Ismael Rescalvo, sufrió más de lo que se hubiera esperado para vencer 2-1 al recién ascendido Escorpiones.

Los alajuelenses dominaron durante el primer tiempo, pero no logró abrir el marcador. Incluso el mediocampista Celso Borges falló un penal detenido por el arquero Brayan Rodríguez.

En la segunda parte, el alajuelense Anthony Hernández abrió el marcador al minuto 71′. Sin embargo, solamente tres minutos después el ariete Raúl López empató tras una gran jugada individual.

Cuando el partido parecía terminar igualado, el mediocampista Alexis Gamboa marcó de cabeza al 90+4′, para darle al equipo los primeros tres puntos del torneo.

🇨🇷 LA LIGA SUFRIÓ DE MÁS PARA LLEVARSE LA PRIMERA VICTORIA EN EL APERTURA TICO😱



Con un gol al 90+4' de Gamboa, Alajuelense logró vencer al recién ascendido Escorpiones en la jornada 2🦁



El tricampeón centroamericano ahora irá a Nicaragua para enfrentarse al Diriangén en… pic.twitter.com/R3KvEt6B38 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 2, 2026

Por su parte, el vigente campeón Herediano empató 1-1 ante Inter San Carlos y se ubica en la séptima posición de la tabla y Puntarenas empató 1-1 contra Sporting 1-1.

La segunda fecha será completada este lunes 3 de agosto cuando Pérez Zeledón se mida contra Cartaginés.