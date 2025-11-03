Panamá, 03 de noviembre del 2025

    Béisbol

    Dodgers celebran histórico bicampeonato con desfile y fiesta en el Dodger Stadium

    Humberto Cornejo
    Shohei Ohtani también estuvo presente en la celebración del bicampeonato de la Serie Mundial. EFE/EPA/ALLISON DINNER

    Los Dodgers de Los Ángeles celebraron su histórico bicampeonato con un gran desfile por el centro de la ciudad, seguido de un evento especial en el Dodger Stadium.

    El desfile comenzó a las 11:00 a.m. (hora del Pacífico) con jugadores, cuerpo técnico y directivos recorriendo las calles a bordo de autobuses. Durante el trayecto, había una multitud de fanáticos que llenaron las avenidas formando y una gran fiesta.

    Yoshinobu Yamamoto fue es MVP de la Serie Mundial al ganar tres partido. . EFE/EPA/ALLISON DINNER

    Al terminar el recorrido, la celebración siguió en el Dodger Stadium. Según información de MLB, las puertas del estadio se abrieron desde las 9:00 a.m., y las entradas para este evento especial estuvieron disponibles desde el domingo.

    Clayton Kershaw jugó su última temporada con los Dodgers, con los que disputó 18 campañas. EFE

    Esta organización también anunció que el año pasado, alrededor de 250,000 personas asistieron al desfile por el título y 42,000 fanáticos llenaron el Dodger Stadium para festejar el campeonato, el primero en una temporada completa desde 1988.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


