Panamá, 25 de octubre del 2025

    TEEN SPORT

    Domingo de campeones: seis colegios buscan la gloria en la Copa Talento Colegial 2025

    Jaime Heilbron
    El Eagles Stadium de El Colegio de Panamá será uno de los escenarios de las finales de la Copa Talento Colegial este domingo. Cortesía: Atevo Sports.

    Todo empezó con un sueño de ser campeón.

    24 equipos iniciaron este camino en la rama masculina de las categorías Sub-14 y Sub-18. 10 escuadras comenzaron el recorrido en la rama femenina de la Sub-14 y 15 en la Sub-18.

    Ahora solo quedan seis colegios en carrera, y todo se define este domingo con una doble jornada en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá para la Sub-14, y en el COS Sports Plaza para la Sub-18.

    Sub-14 femenina: Duelo de titanes entre el Colegio Real y la Academia Interamericana

    En esta final femenina de la división Sub-14 no hay sorpresas. Según se fue desenvolviendo la temporada, la lógica indicaba que nos encontraríamos en esta posición, con las Lions del Colegio Real viéndose las caras con las Fighting Owls de la Academia Interamericana.

    Las Lions tienen el ataque más prolífico del torneo con 30 goles en seis partidos. Su defensa también es la más fuerte: no han permitido un solo gol. Tienen una solidez en todas las líneas que es verdaderamente envidiable.

    El Colegio Real derrotó al Panamerican School para clasificar a la final femenina de la división Sub-14. Cortesía: Atevo Sports.

    Las Fighting Owls no se quedan atrás y no tienen nada que envidiarle al Colegio Real. En sus seis partidos disputados, todos triunfos, han anotado 23 goles. Su defensa también es una de las partes más sólidas de su juego, habiendo permitido un solo gol, en la semifinal.

    La Academia Interamericana remontó para derrotar a las Eagles de El Colegio de Panamá y clasificar a la final femenina Sub-14 de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    Todo indica que este campeonato se decidirá por los detalles. Una jugada a balón parado o una desconcentración en defensa podrían sentenciar la final a favor de cualquier bando.

    Sub-14 masculina: El ataque de los Spartans vs. la defensa de los Eagles

    La final masculina será un duelo súper equilibrado entre dos equipos con virtudes muy marcadas cuando choquen los Eagles de El Colegio de Panamá y los Spartans del Colegio La Salle.

    Los Eagles poseen una de las mejores defensas del certamen. En lo que va del torneo solo han permitido un gol, en las semifinales contra el IPA. Su ataque no se queda muy atrás, ya que en los siete partidos que han disputado, de los cuales cinco han sido victorias con dos empates, han anotado 13 goles. Su defensa aún no les ha fallado, pero cuando lo han necesitado, su ataque también ha respondido.

    Los Eagles de El Colegio de Panamá clasificaron a la gran final Sub-14 de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    Los Spartans, por su parte, son posiblemente el equipo más completo que se ha visto esta temporada en la división Sub-14. En sus siete enfrentamientos, incluyendo la fase de grupos, los cuales han ganado todos, han anotado un total de 26 goles. Su defensa tampoco se queda atrás, ya que solo han recibido cuatro goles.

    El Colegio La Salle venció a la ISP y clasificó a la final de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    Cuando se combina un ataque tan prolífico con una defensa férrea, el cielo es el límite. Este choque quedará en los anales de la historia de la Copa Talento Colegial. El ganador será el que cometa menos errores en ambos lados de la cancha.

    Sub-18 femenino: La ofensiva de las Lions vs. la defensa de las Titans

    La final femenina de la categoría Sub-18 tiene uno de los contrastes más interesantes del torneo, con el enfrentamiento de las Lions del Colegio Real y las Titans del Instituto Alberto Einstein.

    Por un lado está el ataque de las Lions. En los seis enfrentamientos que han tenido a lo largo del certamen, el Colegio Real ha marcado 16 goles. Su defensa, sin embargo, no se queda atrás al solo haber recibido tres.

    El Colegio Real en la categoría Sub-18 femenina venció a la AIP y disputará la final. Cortesía: Atevo Sports.

    Las Titans, en cambio, solo han anotado ocho goles en seis partidos. Su fortaleza radica en su defensa tenaz. En sus seis partidos solo han permitido un tanto, sobre el final de la semifinal.

    Las Titans del Instituto Alberto Einstein vencieron a las Jaguars del Metropolitan School para clasificar a la gran final de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    Este es otro duelo que se podría definir por la mínima. No me atrevo a hacer una predicción, pero no me sorprendería que se defina desde los penales o por un gol, a favor de cualquier bando.

    Sub-18 masculino: El IPA y el Colegio Real chocan en un duelo de equipos sólidos

    Este podría ser el partido por el campeonato más intrigante de todos, ya que entrando a los cuartos de final ni los Green Panthers del Instituto Panamericano ni los Lions del Colegio Real estaban entre los favoritos para llegar a estas instancias. Ambos, sin embargo, han mostrado ser los equipos más sólidos cuando más ha importado.

    Los Lions solo perdieron un partido de los siete que han disputado hasta ahora. En cuartos de final vencieron cómodamente 3-1 al Metropolitan School y en semifinales se impusieron convincentemente ante la Academia Interamericana.

    Los Lions del Colegio Real derrotaron a la Academia Interamericana, clasificando a la final Sub-18 de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    Los Green Panthers no se quedan atrás. En lo que va de la temporada van invictos, con dos victorias y tres empates en la fase de grupos, pero ha sido en cuartos y semifinales que han sacado a relucir su verdadera fortaleza. En cuartos superaron por la mínima al Brader y en semifinales despacharon en penales al José Dolores Moscote, aguantando la presión asfixiante del rival.

    El IPA venció en penales al José Dolores Moscote y jugará por el trofeo de la categoría Sub-18 masculina. Cortesía: Atevo Sports.

    Este partido, más que cualquier otro, está para cualquiera. El que sepa controlar sus emociones y mantener la concentración será el que se lleve la corona. Si ambos logran hacerlo, los penales podrían otra vez definirlo.

    Calendario del domingo de clausura de la Copa Talento

    Las categorías Sub-14 y Sub-18 jugarán sus finales bajo el siguiente itinerario:

    • Colegio Real vs. Academia Interamericana, Eagles Stadium – 3:15 p.m. (final Sub-14 femenina)

    • El Colegio de Panamá vs. Colegio La Salle, Eagles Stadium – 5:00 p.m. (final Sub-14 masculina)

    • Instituto Alberto Einstein vs. Colegio Real, COS Sports Plaza – 6:30 p.m. (final Sub-18 femenina)

    • Instituto Panamericano vs. Colegio Real, COS Sports Plaza – 8:15 p.m. (final Sub-18 masculina)

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

