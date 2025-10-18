Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo, la Copa Talento Colegial cerrará su semana de cuartos de final con cinco partidazos que terminarán de definir a los clasificados a las semifinales del miércoles 22 de octubre. La jornada entera se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: Lions y Legends decidirán el último cupo a semifinales

La velada dominical iniciará con el único duelo de la categoría Sub-14 del día, entre las Lions del Colegio Real y las Legends de la Academia Hebrea.

Las Lions demostraron un fútbol contundente y vistoso en la fase de grupos, liderando el Grupo A con tres victorias y un empate (10 puntos). Además, anotaron 19 goles sin recibir alguno, perfilándose como una de las grandes candidatas al título.

Las Legends, en cambio, ocuparon el cuarto puesto del Grupo B. De sus cuatro partidos disputados, ganaron uno, empataron otro y perdieron dos.

Sub-18: Doble duelo entre Titans y Moscote; Eagles y Fighting Owls chocan, y Legends y Lions cierran la jornada

En la tarde será el turno de la categoría Sub-18, que completará los cuartos de final iniciando con el duelo en la rama masculina entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y el Instituto José Dolores Moscote.

Los Titans dominaron la fase de grupos, obteniendo el primer lugar del Grupo C con cinco victorias, 13 goles anotados y solo uno recibido, perfilándose entre los máximos candidatos al título.

Su rival, el Instituto José Dolores Moscote, finalizó segundo, asegurando su puesto en el último partido de la fase regular. El Moscote sumó 10 puntos, con tres victorias, un empate y una derrota.

El segundo cotejo Sub-18 de la tarde será en la rama femenina, también entre las Titans del Instituto Alberto Einstein y el Instituto José Dolores Moscote.

Las Titans repitieron el dominio de sus compañeros, ganando su grupo con tres victorias y un empate, anotando seis goles y sin recibir ninguno.

El Moscote femenino fue segundo del Grupo B, con tres victorias y una derrota. En cuatro partidos, anotó 10 goles y recibió tres.

El penúltimo encuentro de los cuartos de final lo disputarán los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Eagles de El Colegio de Panamá.

Los Fighting Owls ganaron el Grupo B, consiguiendo 11 puntos (tres victorias y dos empates). Su defensa fue su punto fuerte, recibiendo solo un gol, mientras su ataque marcó 11 tantos.

Los Eagles, por su parte, fueron segundos del Grupo C con 10 puntos (tres victorias, un empate y una derrota frente a los Titans). Mostraron gran balance entre ataque y defensa, anotando nueve goles y recibiendo solo dos.

Las Legends de la Academia Hebrea y las Lions del Colegio Real serán las encargadas de cerrar la fase de cuartos de final.

Las Legends terminaron segundas del Grupo A, con tres triunfos y una derrota. Su ataque es su mayor fortaleza, con 13 goles en cuatro partidos.

Las Lions, por su parte, también fueron segundas en su grupo, con dos victorias, un empate y una derrota. Mostraron un juego balanceado, anotando 13 goles y recibiendo solo uno.

Calendario del fútbol dominical

La velada de cuartos de final se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá bajo la siguiente programación:

Colegio Real vs. Academia Hebrea – 3:00 p.m. ( Sub-14 femenino )

Instituto Alberto Einstein vs. Instituto José Dolores Moscote – 4:10 p.m. ( Sub-18 masculino )

Instituto Alberto Einstein vs. Instituto José Dolores Moscote – 5:20 p.m. ( Sub-18 femenino )

Academia Interamericana vs. El Colegio de Panamá – 6:30 p.m. ( Sub-18 masculino )

Academia Hebrea vs. Colegio Real – 7:45 p.m. (Sub-18 femenino)