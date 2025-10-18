Panamá, 18 de octubre del 2025

    TEEN SPORT

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final

    Jaime Heilbron
    La AIP (izq. sup), el Colegio Real (der. sup.), el José Dolores Moscote (izq. inf.) y el Instituto Alberto Einstein (der. inf.) buscarán clasificar a las semifinales de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    Este domingo, la Copa Talento Colegial cerrará su semana de cuartos de final con cinco partidazos que terminarán de definir a los clasificados a las semifinales del miércoles 22 de octubre. La jornada entera se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Sub-14: Lions y Legends decidirán el último cupo a semifinales

    La velada dominical iniciará con el único duelo de la categoría Sub-14 del día, entre las Lions del Colegio Real y las Legends de la Academia Hebrea.

    Las Lions demostraron un fútbol contundente y vistoso en la fase de grupos, liderando el Grupo A con tres victorias y un empate (10 puntos). Además, anotaron 19 goles sin recibir alguno, perfilándose como una de las grandes candidatas al título.

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final
    El Colegio Real se perfila como uno de los máximos candidatos al título en la rama femenina de la categoría Sub-14. Cortesía: Atevo Sports.

    Las Legends, en cambio, ocuparon el cuarto puesto del Grupo B. De sus cuatro partidos disputados, ganaron uno, empataron otro y perdieron dos.

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final
    La Academia Hebrea va por el batacazo en el cierre de los cuartos de final en la categoría Sub-14. Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-18: Doble duelo entre Titans y Moscote; Eagles y Fighting Owls chocan, y Legends y Lions cierran la jornada

    En la tarde será el turno de la categoría Sub-18, que completará los cuartos de final iniciando con el duelo en la rama masculina entre los Titans del Instituto Alberto Einstein y el Instituto José Dolores Moscote.

    Los Titans dominaron la fase de grupos, obteniendo el primer lugar del Grupo C con cinco victorias, 13 goles anotados y solo uno recibido, perfilándose entre los máximos candidatos al título.

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final
    El Instituto Alberto Einstein, candidato al título, intentará dar un golpe de autoridad cuando juegue por el cupo a las semifinales de la Copa Talento. Cortesía: Atevo Sports.

    Su rival, el Instituto José Dolores Moscote, finalizó segundo, asegurando su puesto en el último partido de la fase regular. El Moscote sumó 10 puntos, con tres victorias, un empate y una derrota.

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final
    El Instituto José Dolores Moscote va por el pase a las semifinales de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    El segundo cotejo Sub-18 de la tarde será en la rama femenina, también entre las Titans del Instituto Alberto Einstein y el Instituto José Dolores Moscote.

    Las Titans repitieron el dominio de sus compañeros, ganando su grupo con tres victorias y un empate, anotando seis goles y sin recibir ninguno.

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final
    El Instituto Alberto Einstein buscará conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Talento. Cortesía: Atevo Sports.

    El Moscote femenino fue segundo del Grupo B, con tres victorias y una derrota. En cuatro partidos, anotó 10 goles y recibió tres.

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final
    El Instituto José Dolores Moscote va por el pase a las semifinales de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    El penúltimo encuentro de los cuartos de final lo disputarán los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Eagles de El Colegio de Panamá.

    Los Fighting Owls ganaron el Grupo B, consiguiendo 11 puntos (tres victorias y dos empates). Su defensa fue su punto fuerte, recibiendo solo un gol, mientras su ataque marcó 11 tantos.

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final
    La Academia Interamericana es uno de los máximos candidatos a levantar el trofeo en la rama masculina de la categoría Sub-18. Cortesía: Atevo Sports.

    Los Eagles, por su parte, fueron segundos del Grupo C con 10 puntos (tres victorias, un empate y una derrota frente a los Titans). Mostraron gran balance entre ataque y defensa, anotando nueve goles y recibiendo solo dos.

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final
    El Colegio de Panamá buscará clasificar a las semifinales de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    Las Legends de la Academia Hebrea y las Lions del Colegio Real serán las encargadas de cerrar la fase de cuartos de final.

    Las Legends terminaron segundas del Grupo A, con tres triunfos y una derrota. Su ataque es su mayor fortaleza, con 13 goles en cuatro partidos.

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final
    La Academia Hebrea va por el pase a semifinales. Cortesía: Atevo Sports.

    Las Lions, por su parte, también fueron segundas en su grupo, con dos victorias, un empate y una derrota. Mostraron un juego balanceado, anotando 13 goles y recibiendo solo uno.

    Domingo decisivo en Copa Talento: cinco partidazos cerrarán los cuartos de final
    El Colegio Real buscará clasificar a las semifinales de la Copa Talento Colegial. Cortesía: Atevo Sports.

    Calendario del fútbol dominical

    La velada de cuartos de final se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá bajo la siguiente programación:

    • Colegio Real vs. Academia Hebrea – 3:00 p.m. (Sub-14 femenino)

    • Instituto Alberto Einstein vs. Instituto José Dolores Moscote – 4:10 p.m. (Sub-18 masculino)

    • Instituto Alberto Einstein vs. Instituto José Dolores Moscote – 5:20 p.m. (Sub-18 femenino)

    • Academia Interamericana vs. El Colegio de Panamá – 6:30 p.m. (Sub-18 masculino)

    • Academia Hebrea vs. Colegio Real – 7:45 p.m. (Sub-18 femenino)

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


