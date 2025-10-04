Domingo decisivo en Liga123 y Liga Junior: cuartos de final y cierre de temporada regular

Exclusivo Suscriptores

Este domingo será una jornada decisiva tanto en Liga123 como en Liga Junior. La Liga123 disputará sus cuartos de final en el Geely Field, mientras que la Liga Junior cerrará su temporada regular en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

Liga123: A todo o nada en los cuartos de final

El primer cruce de cuartos será entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana, grandes favoritos al título, y las Águilas del Colegio Javier.

Los Fighting Owls llegaron invictos, con cinco victorias, 52 goles a favor y solo uno en contra. Las Águilas clasificaron cuartas en su grupo, con dos victorias en cinco partidos.

El segundo partido será entre los Dolphins de la International School of Panama, otro de los favoritos, y los Gators del Colegio St. Mary.

Los Dolphins también ganaron sus cinco partidos. Los Gators, por su parte, clasificaron cuartos con siete puntos.

El tercer choque lo disputarán los Brader Raiders y el Colegio San Agustín.

Los Raiders avanzaron como segundos de grupo con cuatro triunfos y una derrota, mientras que el San Agustín clasificó tercero con siete puntos.

El último enfrentamiento será entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Spartans del Colegio La Salle.

Los Eagles avanzaron como segundos con cuatro victorias y una derrota. Los Spartans fueron terceros de grupo con tres triunfos y dos derrotas.

Liga Junior: Última fecha con todo por definir

El primer partido será entre las Águilas del Colegio Javier y los Tigers del Smart Academy por el Grupo A.

Las Águilas, con nueve puntos, marchan segundas, pero con un triunfo podrían subir a la cima. Los Tigers, con cinco puntos, necesitan golear y resultados favorables para una mínima chance de clasificar.

En el segundo cotejo, los Thunders del Instituto Atenea se enfrentarán a los Gators del Colegio St. Mary, también por el Grupo A.

Ambos están igualados en el tercer lugar con ocho puntos, y un empate les bastará para asegurar la clasificación.

El tercer encuentro será entre los Mustangs del Panamerican School y los Spartans del Colegio La Salle, ambos ya eliminados.

El cuarto choque lo protagonizarán, por el Grupo B, los Lions del Colegio Real y los Jaguars del Metropolitan School. Los Lions están virtualmente eliminados, mientras que los Jaguars no tienen opciones de clasificar.

El penúltimo partido verá a los Brader Raiders enfrentarse a los Potros del Thomas Jefferson School.

Los Raiders, quintos con cinco puntos, necesitan ganar para seguir soñando. Los Potros, ya clasificados, aseguraron el primer lugar del grupo y con un triunfo cerrarían una fase perfecta.

El último duelo será entre los Dolphins de la International School of Panama y los Fighting Owls de la Academia Interamericana.

Los Dolphins, cuartos con cinco puntos, necesitan triunfar para clasificar. Los Fighting Owls, con 10 puntos, están terceros, pero con un empate o victoria subirán al segundo lugar.

Detalles de la jornada

Los partidos de Liga123 se jugarán en el Geely Field, mientras que los de Liga Junior serán en la cancha principal del Yappy Park.

Itinerario completo:

Academia Interamericana vs. Colegio Javier – 8:00 a.m. (Liga123)

Colegio Javier vs. Smart Academy – 8:30 a.m. (Liga Junior)

International School of Panama vs. Colegio St. Mary – 9:00 a.m. (Liga123)

Instituto Atenea vs. Colegio St. Mary – 9:30 a.m. (Liga Junior)

Colegio Brader vs. Colegio San Agustín – 10:00 a.m. (Liga123)

Panamerican School vs. Colegio La Salle – 10:30 a.m. (Liga Junior)

El Colegio de Panamá vs. Colegio La Salle – 11:00 a.m. (Liga123)

Colegio Real vs. Metropolitan School – 11:30 a.m. (Liga Junior)

Colegio Brader vs. Thomas Jefferson School – 12:30 p.m. (Liga Junior)

International School of Panama vs. Academia Interamericana – 1:30 p.m. (Liga Junior)