Donald Trump exige a los Washington Commanders que retomen su polémico nombre original Redskins

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este domingo que el equipo capitalino de fútbol estadounidense Washington Commanders debería recuperar “inmediatamente” el polémico nombre original de Redskins (pieles rojas), que cambiaron en 2020 por sus connotaciones racistas hacia la población nativa estadounidense.

Trump calls on NFL’s Washington Commanders owner to bring back Redskins name: ‘GET IT DONE’ https://t.co/Oku6oSzwaa pic.twitter.com/gW4Mcov7Qe