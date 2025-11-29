Panamá, 29 de noviembre del 2025

    NBA

    Doncic, agradecido con Lakers y NBA por arreglar la pista de la Copa y proteger su ‘salud’

    EFE
    Doncic, agradecido con Lakers y NBA por arreglar la pista de la Copa y proteger su ‘salud’
    Luka Doncic agradeció a los Lakers por cambiar la pista de juego y priorizar la seguridad de los jugadores. EFE

    Luka Doncic, líder de Los Ángeles Lakers, manifestó su agradecimiento a su franquicia y a la NBA por reconocer que la pista especial de la Crypto.com Arena para la Copa necesitaba ser modificada por ser resbaladiza.

    Doncic se había quejado recientemente por la calidad de la pista amarilla usada por los Lakers en el derbi angelino contra los Clippers y su equipo usó un parqué tradicional este viernes en el duelo ganado por los de púrpura y oro contra los Dallas Mavericks.

    “Aprecio que los Lakers y la liga nos hayan hecho un favor. Hablé de eso, así que les agradezco por cambiar la pista, y permitirnos estar sanos”, afirmó Doncic tras el partido contra los Mavericks, su exequipo.

    El pasado martes, en la victoria cosechada contra los Clippers, los Lakers compitieron en una pista de color amarillo brillante que Doncic consideró resbaladiza.

    Eso no le impidió dominar el derbi con 43 puntos, 32 de ellos anotados en una espectacular primera mitad.

    Se espera que la pista de la NBA Cup de los Lakers se vuelva a utilizar en los cuartos de final, con una versión modificada que garantice la seguridad de los jugadores.

    Los Lakers, que ganaron la Copa en su edición inaugural en 2023, disputarán los cuartos de final contra los San Antonio Spurs el próximo 10 de diciembre.

    EFE

    Agencia de noticias

