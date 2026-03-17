Doncic asalta Houston, los Spurs aguantan en Inglewood y Brown rescata a los Celtics

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Luka Dončić brilló con 36 puntos en la victoria de Los Angeles Lakers ante Houston Rockets, en una jornada donde San Antonio Spurs y Boston Celtics también sumaron triunfos clave.

Luka Doncic anotó 36 puntos para guiar a los Lakers al triunfo en Houston, los San Antonio Spurs sufrieron en Inglewood tras ir ganando por 24 a los Clippers y los Celtics reaccionaron a tiempo para revertir la remontada de los Suns.

Doncic visitaba el Toyota Center, el pabellón de Houston, su gran rival durante las seis temporadas y media que pasó en Dallas. El esloveno terminó con 36 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

Los Lakers derrotaron a los Rockets por 92-100 en un duelo clave en la lucha por el tercer puesto en el Oeste, en la que también están inmersos los Denver Nuggets y los Minnesota Timberwolves.

Closed it out in the clutch 💪 pic.twitter.com/E0DX6Iw5Fu — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 17, 2026

LeBron James terminó con 18 puntos y Marcus Smart anotó un triple clave a dos minutos del final, que dio a los Lakers la ventaja definitiva para anotarse su sexto triunfo seguido, demostrando su buen momento en el punto clave de la temporada.

Jabari Smith Jr. metió 22 puntos para los Rockets, Amen Thompson 19 y Kevin Durant 18. Durant está a 68 puntos de superar a Michael Jordan como quinto máximo anotador de la historia de la NBA.

Lakers y Rockets volverán a enfrentarse este jueves, otra vez en Houston. Ahora mismo, los Lakers (43-25) marchan terceros en el Oeste, mientras que Houston (41-26) es cuarto.

Los Spurs resisten al arreón

Los Spurs ganaban a los Clippers de 24 en el tercer cuarto, pero como es costumbre terminaron batallando en un final reñido que se decidió por 115-119.

Fue el triunfo número 50 -con catorce partidos aún por disputar- de unos Spurs que marchan segundos en el Oeste, después de haber terminado la temporada anterior con solo 34 victorias, fuera de la postemporada.

Darius Garland fue clave en el intento de remontada local, primero con un 3+1 a menos de dos minutos que redujo la diferencia a menos de diez puntos, y luego con otro triple a 39 segundos que dejó el marcador a cuatro.

Stephon Castle terminó con 23 puntos para San Antonio, Victor Wembanyama firmó un doble-doble con 21 puntos y 13 rebotes y Devin Vassell sumó otros 20.

Los Spurs (50-18) tienen el segundo mejor balance del Oeste (y de la liga) por detrás de los Oklahoma City Thunder, mientras que los Clippers (34-34) marchan en posiciones de ‘play-in’.

Brown rescata a los Celtics

Los 41 puntos de Jaylen Brown auparon a los Celtics en su triunfo por 120-112 frente a los Suns de Devin Booker (40 puntos), que remontaron en el último cuarto pero no pudieron consolidar su reacción.

Los Celtics se habían puesto 96-86 el inicio del último cuarto, su mayor diferencia en el partido, cuando los Suns firmaron un parcial de 10-24 hasta el 106-110 a 4:46 del final.

Pero Boston reaccionó a tiempo. Comandados por Brown, los Celtics recuperaron el mando y, sobre todo, cerraron el aro a los Suns en esos 4:46 finales: Phoenix no anotó ni un solo tiro de campo en ese tramo y solo sumó dos puntos desde la línea de tiros libres.

Además de los 41 puntos de Brown, Jayson Tatum sumó 21 puntos, los mismos que Derrick White y Payton Pritchard puso otros 19.

Los Celtics (45-23) marchan segundos en el Este, aprovechando los tropiezos de los Detroit Pistons (48-19) para amenazar el liderazgo de la conferencia en este tramo final de temporada.

Además de estos partidos, los Atlanta Hawks derrotaron por 124-112 a los Magic con 41 puntos de Nickeil Alexander-Walker y un triple-doble de Jalen Johnson (24-15-13), su decimotercero esta temporada, solo superado por Nikola Jokic.

Los Hawks aumentan a diez su racha de partidos invictos, cortando además la de Orlando, que acumulaba siete triunfos seguidos.

Los Golden State Warriors se reencontraron con la victoria frente a los Washington Wizards por 117-125 tras cinco derrotas seguidas, mientras que los New Orleans Pelicans vencieron a los Dallas Mavericks 129-111 con 27 puntos de Zion Williamson.

Matas Buzelis lideró el triunfo de los Chicago Bulls por 132-107 sobre los Memphis Grizzlies, mientras que en Brooklyn, los Nets cayeron 97-114 a manos de los Portland Trail Blazers.