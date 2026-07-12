¿Dónde hay más pañuelos?

Los europeos dominan las fases de eliminación directa por una carencia nuestra en las instancias cruciales. Es un sentimiento que nos distancia de ellos, algo tan simple como que los latinoamericanos, en fútbol, lloramos por todo.

Lothar Mathëus desnudó a Brasil tras su goleada contra Alemania diciendo lo que nadie había sido capaz acerca de una selección latinoamericana. “No comprendo por qué un jugador de fútbol llora. Los brasileños siempre lloran. Suena su himno, lloran; eliminan a Chile, lloran; pierden contra Alemania, lloran. Tienen que mostrar que son hombres, que son fuertes”, reprochó el excampeón del mundo en una entrevista para el medio francés Le Journal du Dimanche, en 2014.

Erling Haaland fue el héroe del triunfo de Noruega ante Brasil. EFE/ Angel Colmenares

Uno mira y sí, es cierto, por acá solo ruedan lágrimas. Colombia está triste, está eliminada. Su consuelo serían unas pócimas del aguardiente brindado al chamán africano para tranquilizarlo luego de la eliminación de su país, Ghana, en la ronda de los dieciseisavos de final.

En la siguiente vuelta contra Suiza, la hinchada colombiana descontó la victoria en un partido asumido como un mero trámite. La tanda de penales despachó a los comandados por James, y nos será siempre amargo el recuerdo de su abrazo con Luis Díaz y sus ojos de mapache aburrido en la mitad de la cancha. En el centro del estadio. Minutos después, en la rueda de prensa, el técnico suizo explicó el partido sustentándolo con su frío “plan de juego”.

En Ecuador culpan con cierta razón a los hinchas mexicanos convertidos en cantantes de rancheras durante la noche y el amanecer frente al hotel donde se hospedaron los futbolistas ecuatorianos, antes de su encuentro con México. Los anfitriones les entonaban al final de la serenata: Le faltan horas al día para seguirnos queriendo, apenas fue medio día y hoy nos está amaneciendo…

César Montes (i) de México disputa el balón con Nilson Angulo de Ecuador. EFE

Lo de Paraguay y Francia es puro Corín Tellado. El pobre Mbappé solo cumplió con el deber sagrado de un delantero de marcar un gol cuando tiene la oportunidad de hacerlo. Su penalti sacó a los paraguayos del Mundial, y para qué fue eso. Chilavert, una legisladora paraguaya, medios locales, las oenegés de siempre, fustigan todavía al francés por mil y un razones para ocultar la rabia natural de haber perdido por la mínima diferencia.

México. En El show del gordo —sobra explicar el nombre del programa—, el comentarista principal anticipó “cinco pirulos” o goles marcados por los mexicanos a los ecuatorianos en los dieciseisavos. El comentarista, que es tan enorme como el estadio Azteca, mencionó el juego de Panamá contra Inglaterra concluyendo que los europeos “no juegan a nada” y que el sábado, Panamá “[nos] los trajo a pan y agua”. Y continuaba describiendo la supuesta hazaña de los mexicanos hasta coronarlos en la final.

Inglaterra y México disputaron los octavos en un partido memorable en la historia de la Copa del Mundo. Salieron los locales, y sus diarios titularon “Aztecazo” aludiendo al maracanazo de Brasil en 1950; “Doloroso adiós”, perfecto para un corrido; y “¡Fin del sueño!”, porque hay que pararse otra vez y porque el fútbol se juega de pie sin importar el resultado.

Por estas tierras panameñas el único lamento fue el de no haber marcado ni siquiera un gol. Al margen de las derrotas, por la elegancia y la disciplina táctica del juego practicado por los jugadores panameños, empieza a descubrirse el legado del técnico Thomas Christiansen. El europeo nos ha enseñado que el fútbol es corazón, pero más que nada, la fuerza de la mente.