Donovan Mitchell firma contrato millonario y seguirá como la estrella de los Cavaliers

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El escolta acordó una extensión de contrato por cuatro años y 273 millones de dólares con la franquicia de Cleveland.

Donovan Mitchell continuará siendo la figura principal del proyecto de los Cleveland Cavaliers, luego de acordar una extensión de contrato por cuatro temporadas y 273 millones de dólares, según informó la NBA.

Mitchell, de raíces panameñas, también cuenta con una opción de jugador por 76 millones de dólares para la temporada 2030-31, además de una cláusula completa de bonificación por intercambio.

BREAKING: Cleveland Cavaliers All-NBA star Donovan Mitchell has agreed on a four-year, $273 million maximum contract extension that includes a player option for the 2030-31 season and a full trade kicker, CAA's Co-Head of Basketball, Austin Brown, tells ESPN. pic.twitter.com/7gfOG4n5l1 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2026

El nuevo vínculo coloca al escolta entre los contratos más grandes en la historia de la NBA por valor total. El acuerdo de 273 millones de dólares se ubica por detrás del contrato de 314 millones que los Boston Celtics otorgaron a Jayson Tatum, el pacto de 285 millones de Jaylen Brown y el contrato de 276 millones que mantiene Nikola Jokic con los Denver Nuggets.

Además, el valor promedio anual del contrato supera ligeramente los 68 millones de dólares, una cifra que lo convierte, hasta el momento, en el promedio salarial más alto en la historia de la liga, por encima del acuerdo de Shai Gilgeous-Alexander con el Oklahoma City Thunder.

Donovan Mitchell will now make $322.9 million over the next five seasons with the Cavaliers:



2026-27: $50.1 million

2027-28: $60.9 million

2028-29: $65.8 million

2029-30: $70.6 million

2030-31: $75.5 million (player option) pic.twitter.com/sFFoNzCQMS — Evan Sidery (@esidery) July 7, 2026

Durante la pasada temporada, el jugador de 29 años lideró a los Cavaliers hasta alcanzar las finales de conferencia por primera vez desde 2018. En la fase regular promedió 27.9 puntos, 5.7 asistencias y 4.5 rebotes por partido, mientras que en los playoffs registró una media de 26 puntos.

En sus cuatro temporadas con Cleveland, Mitchell acumula un promedio de 26.7 puntos por encuentro, consolidándose como uno de los anotadores más destacados de la NBA.