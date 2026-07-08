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    Baloncesto

    Donovan Mitchell firma contrato millonario y seguirá como la estrella de los Cavaliers

    El escolta acordó una extensión de contrato por cuatro años y 273 millones de dólares con la franquicia de Cleveland.

    Humberto Cornejo
    Donovan Mitchell firma contrato millonario y seguirá como la estrella de los Cavaliers
    Donovan Mitchell y James Harden conversan en el desarrollo del juego 5 entre Cavaliers y Pistons. Cortesía

    Donovan Mitchell continuará siendo la figura principal del proyecto de los Cleveland Cavaliers, luego de acordar una extensión de contrato por cuatro temporadas y 273 millones de dólares, según informó la NBA.

    Mitchell, de raíces panameñas, también cuenta con una opción de jugador por 76 millones de dólares para la temporada 2030-31, además de una cláusula completa de bonificación por intercambio.

    El nuevo vínculo coloca al escolta entre los contratos más grandes en la historia de la NBA por valor total. El acuerdo de 273 millones de dólares se ubica por detrás del contrato de 314 millones que los Boston Celtics otorgaron a Jayson Tatum, el pacto de 285 millones de Jaylen Brown y el contrato de 276 millones que mantiene Nikola Jokic con los Denver Nuggets.

    Además, el valor promedio anual del contrato supera ligeramente los 68 millones de dólares, una cifra que lo convierte, hasta el momento, en el promedio salarial más alto en la historia de la liga, por encima del acuerdo de Shai Gilgeous-Alexander con el Oklahoma City Thunder.

    Durante la pasada temporada, el jugador de 29 años lideró a los Cavaliers hasta alcanzar las finales de conferencia por primera vez desde 2018. En la fase regular promedió 27.9 puntos, 5.7 asistencias y 4.5 rebotes por partido, mientras que en los playoffs registró una media de 26 puntos.

    En sus cuatro temporadas con Cleveland, Mitchell acumula un promedio de 26.7 puntos por encuentro, consolidándose como uno de los anotadores más destacados de la NBA.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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