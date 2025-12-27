Dorgu marca la diferencia para el United en Boxing Day

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Patrick Dorgu firmó su mejor partido con el Manchester United y se erigió como el gran protagonista del regreso a la senda de la victoria de su equipo, que derrotó 1-0 al Newcastle con un tanto y una actuación sobresaliente del jugador danés en el único encuentro del ‘Boxing Day’ que se disputó como manda la tradición: el día después de Navidad.

A BIG WIN ON BOXING DAY! 🔥🥊 — Manchester United (@ManUtd) December 26, 2025

Dorgu devolvió la sonrisa a sus compañeros, que sumaban dos partidos sin ganar (Bournemouth y Aston Villa) y necesitaban los tres puntos con urgencia para engancharse a los puestos europeos. Desde el costado derecho lo hizo todo: atacó, defendió, desbordó, enloqueció a sus rivales y encima terminó el choque con un auténtico golazo.

Consiguió que no se recordara a Bruno Fernandes, una baja muy sensible para el Manchester United. El portugués, lesionado, es un hombre clave en su equipo para generar juego y ocasiones. Cuando ha faltado en la Premier League desde que llegó al club en 2019, los datos son incontestables: de diez ausencias, el United sólo consiguió tres victorias.

Casemiro, sancionado la pasada jornada, volvió y ocupó su hueco para formar en el centro del campo con los mismos que perdieron frente al Aston Villa (2-1): Manuel Ugarte, Mason Maunt y Matheus Cunha. Pero el protagonista, sobre todo en la primera parte, no fue ninguno de los cuatro. Fue Dorgu quien se erigió como el jugador más determinante de los 22 que estaban sobre el terreno de juego.

El carrilero danés ya avisó hace una semana de sus capacidades en ataque. Fue un dolor de cabeza para el Aston Villa y firmó una asistencia que no desaprovechó Cunha. Y, contra el Newcastle, fue a más. Sin duda, se erigió como el hombre del partido. Estuvo presente en casi todos los fregaos importantes del duelo y, acostumbrado a jugar en diferentes roles durante el curso, lo hizo todo bien en cualquier zona del campo.

En esta ocasión, repitió pegado a la banda derecha y suyo fue el golazo con el que se inauguró el marcador en Old Trafford. Al filo de la media hora, se encontró con un balón bombeado dentro del área y con un zurdazo de volea batió a Aaron Ramsdale, incapaz de despejar un disparo ajustado a su palo derecho.

Fue su primer tanto con la camiseta del United desde que firmó la pasada temporada procedente del Lecce. Lo celebró a lo grande, como merecía la ocasión. Un estreno soñado, ante un equipo de los grandes y con un remate de gran belleza.

Y poco después, con un derechazo esquinado, pudo aumentar la renta, pero en esta ocasión Ramsdale sí sacó una buena mano que evitó el segundo en su cuenta particular.

Dorgu, él solo, se encargó de acabar con el Newcastle en el acto inicial, en el que el juego de las ‘Urracas’ fue completamente anodino: dejaban pensar a sus rivales, que se daban la vuelta constantemente con una comodidad pasmosa, y carecían de toda la mordiente que lucen en St. James’ Park, donde saltan a la yugular de sus rivales.

Patrick explains his first United goal... 🚀 — Manchester United (@ManUtd) December 26, 2025

Además, el 1-0 al descanso no era nada halagüeño para el Newcastle, porque desde 1984 ningún equipo ha conseguido remontar en Liga al United en Old Trafford cuando se marchó al vestuario con ventaja en el marcador. Lo logró el Ipswich Town, que ganó 1-2 tras dar la vuelta a un tanto de Mark Hughes.

Pero el Newcastle no se rindió. Ni mucho menos. Saltó mucho más enchufado al terreno de juego y Fabian Schar dispuso de una gran ocasión que interceptó, como no, Dorgu, providencial con una pierna con la que obstaculizó la trayectoria del remate del suizo cuando iba directo a la portería defendida por Senne Lammens.

El choque, claramente, había dado un giro. El Newcastle pasó de dominado a dominador. Rúben Amorim se asustó y sacó a Casemiro del campo para poner a otro jugador aún más conservador (difícil) como Leny Yoro. El brasileño se marchó al banquillo contrariado y el Newcastle continuó acumulando ocasiones.

La más clara, un disparo al larguero de Lewis Hall. O una mano de Lisandro López dentro del área que el VAR revisó sin éxito para el Newcastle para alivió del United. No gozó de muchas más, pero fue una apisonadora que anuló a un rival que sobrevivió hasta el pitido final y que, gracias a Dorgu, ocupó la quinta plaza a la espera de la disputa del resto del ‘Boxing Day’.

Ficha técnica:

1.- Manchester United: Lammens; Dalot, Lisandro Martínez (Fredricson, min. 88), Heaven, Shaw (Malacia, min. 88), Dorgu; Cunha, Casemiro (Yoro, min. 61), Ugarte, Mount (Fletcher, min. 45); y Sesko (Zirkzee, min. 60).

0.- Newcastle: Ramsdale; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Tonali (Willock, min. 77), Bruno Guimaraes, Ramsey (Joelinton, min. 68); Murphy (Barnes, min. 68), Woltemade (Wissa, min. 68) y Gordon. Goles: 1-0, min. 24: Dorgu.

Árbitro: Anthony Taylor. Mostró cartulina amarilla a Shaw (min. 69) y Cunha (min. 94) por parte del Manchester United y a Tonali (min. 73) por parte del Newcastle.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Premier League de Inglaterra disputado en el estadio Old Trafford del Manchester United ante cerca de 65.000 espectadores.