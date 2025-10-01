Dos llegadas, dos goles: Nicaragua venció a Panamá en debut de Torneo UNCAF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de fútbol Sub-16 de Panamá perdió 2-1 ante Nicaragua en su debut en el Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 que se celebra en Guatemala. Debido al formato del torneo, la derrota complica las posibilidades de que Panamá juegue la final el próximo miércoles 8 de octubre.

Los primeros 20 minutos del partido fueron de estudio mutuo y disputados en el medio campo. Con ambos equipos mostrándose indecisos en ataque, no hubo muchas oportunidades de gol en el inicio del encuentro.

La primera oportunidad clara llegó al minuto 25 y fue también el primer tanto del partido. El delantero nicaragüense Sander Peralta anticipó al arquero panameño Miguel Ponce de cabeza para marcar el 1-0, sorprendiendo al onceno panameño.

El resultado en contra pareció despertar al equipo istmeño, que durante el resto de la primera mitad arrinconó al onceno nicaragüense en su propia zaga. A Panamá le faltó claridad, sin embargo, y el resultado al final del primer tiempo era 1-0 a favor de los incas.

El inicio del segundo tiempo fue muy similar al final de la primera parte. Panamá salió a atacar y a buscar el empate desesperadamente, controlando la posesión del balón en todo momento.

Otro balde de agua fría llegó al minuto 51 cuando un tiro libre madrugó a la zaga defensiva panameña, dejando a Edwin Zepeda para que rematara solo frente a Ponce y pusiera el 2-0 a favor de Nicaragua. Con dos llegadas, Nicaragua había anotado dos goles.

Panamá, a pesar de tener total dominio y control del balón, se encontraba en un pozo de 2-0 en contra del cual iba a ser difícil salir. El onceno nicaragüense poco a poco se fue acomodando en defensa, cerrando los pocos espacios que Panamá tenía para desarrollar su ataque e idea de juego.

Panamá finalmente logró quebrar la barrera rival al minuto 80, cuando un potente disparo de Elías Bustamante descontó para poner el partido 2-1. A partir de ese momento, los istmeños se volcaron al ataque, tratando de por lo menos rescatar un empate. La falta de claridad les costó y encajaron su primera derrota en el torneo.

La selección Sub-16 de Panamá volverá a las canchas este viernes para enfrentarse a Cuba. El partido está programado para las 10:00 a.m. (hora de Panamá).