Dos visiones para una misma Roja: ¿cinco o cuatro en el fondo contra Guatemala?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El duelo entre Panamá y Guatemala por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 genera debate sobre la propuesta táctica que Thomas Christiansen podría presentar este lunes 8 de septiembre en el estadio Rommel Fernández (8:30 p.m.).

Los periodistas Humberto Cornejo y Guillermo Pineda coinciden en que La Roja repetirá la base de jugadores que ha venido utilizando, pero difieren en la manera de estructurar la defensa: ¿cinco hombres en el fondo o una línea de cuatro más tradicional?

Cornejo plantea un 11 con 5 defensores, buscando solidez y control desde atrás, con Orlando Mosquera en el arco; Andrés Andrade, Fidel Escobar y José Córdoba como centrales; Jorge Gutiérrez y Michael Amir Murillo como carrileros.

En el mediocampo con Carlos Harvey, Adalberto Carrasquilla y Cristian Martínez; y en ataque Ismael Díaz, José Luis Rodríguez y José Fajardo.

En contraste, Pineda sostiene que Christiansen mantendrá una línea de cuatro defensores, con Mosquera bajo los tres palos; Andrade y Escobar como centrales; Murillo y Gutiérrez como laterales.

Los volantes liderado por Aníbal Godoy y Carrasquilla junto a Martínez; y en punta Díaz, Edgar Yoel Bárcenas y Fajardo.

Más allá de la pizarra, lo cierto es que Panamá afronta el partido consciente de que un triunfo no solo reforzaría su condición de favorito en el grupo, sino que ampliaría su racha positiva frente a los chapines, que no lo vencen desde hace dos décadas.