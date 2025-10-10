Drew Fischer y la estadística que pone a Panamá en confianza

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Concacaf designó al canadiense Drew Fischer como árbitro principal del encuentro entre El Salvador y Panamá este viernes 10 de octubre en el estadio Cuscatlán, por la tercera fecha del Grupo A de la fase final de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El pitazo inicial será a las 8:00 p.m.

Fischer, de 45 años, estará acompañado por sus compatriotas Michael Barwegen y Lyes Arfa como asistentes, mientras que el estadounidense Guido Gonzales Jr. fungirá como cuarto árbitro. El VAR será dirigido por Edvin Jurisevic, también de Estados Unidos, y el AVAR recaerá en Tristley Bassue de San Cristóbal y Nieves.

La designación trae buenos recuerdos para Panamá. Con Fischer en cancha, la selección nacional suma tres victorias en igual cantidad de partidos oficiales. La primera se remonta a la Copa Oro 2017 en Tampa Bay, cuando los goles de Ismael Díaz y Gabriel Torres dieron el triunfo 2-1 sobre Nicaragua.

El segundo antecedente tiene un lugar especial en la era de Thomas Christiansen. En noviembre de 2021, Fischer fue el juez central en San Pedro Sula, donde Panamá firmó una remontada memorable en la Octagonal hacia Catar 2022. En apenas ocho minutos, los goles de Cecilio Waterman, César Yanis y Éric Davis sellaron la victoria 3-2 sobre Honduras en el Olímpico Metropolitano. El entrenador rival era el colombiano Hernán Darío Gómez y aquella noche Omar Browne fue pieza clave con una asistencia para Panamá.

CAPÍTULO 7️⃣ TERCERA SAGA: #PanamáMayor🇵🇦 corrigió y logró histórica remontada: 2-3 vs 🇭🇳.



Gol 1️⃣ Olfato goleador de Waterman y asistencia de Fajardo.

Gol 2️⃣ Magistral asistencia de Browne y excelsa definición de Yanis.

Gol 3️⃣ Perfecto tiro libre de Davis, gran jugada de Fajardo. pic.twitter.com/huhXHD46N1 — FEPAFUT (@fepafut) November 13, 2021

El más reciente antecedente fue en la Copa Oro 2023, en Fort Lauderdale. Aquella noche, Panamá derrotó 2-1 a Costa Rica con tantos de José Fajardo y Édgar Yoel Bárcenas, manteniendo el pleno de triunfos bajo el arbitraje del canadiense.

Para los salvadoreños, en cambio, el balance con Fischer no ha sido tan positivo. Su única derrota bajo su conducción fue en los cuartos de final de la Copa Oro 2017 frente a Estados Unidos. El otro registro fue un empate sin goles ante Martinica en la Liga de Naciones de 2023.

El choque en el Cuscatlán llega en un momento clave para ambos equipos. El Salvador es segundo del grupo con tres puntos, mientras que Panamá marcha tercero con dos unidades tras empatar en Surinam y en casa ante Guatemala. A ello se suma un historial complicado: los panameños nunca han ganado en seis visitas eliminatorias a San Salvador en 49 años.

Este viernes, Fischer volverá a cruzar su camino con la selección panameña en un escenario cargado de historia y necesidad de puntos.