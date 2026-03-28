DT de Sudáfrica no anticipa tantos cambios para el segundo partido amistoso contra Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sudáfrica se prepara para su debut mundialista: 11 de junio contra el Tri en la Ciudad de México

El seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, valoró positivamente el rendimiento de su equipo tras el empate 1-1 frente a Panamá y adelantó que no prevé una revolución en su once para el segundo amistoso, pese a la posibilidad de rotaciones.

El técnico belga destacó el funcionamiento colectivo de los Bafana Bafana, aunque lamentó la falta de contundencia para quedarse con la victoria.

“Creo que fue un equipo muy bueno en el campo. El equipo de Sudáfrica jugó muy bien durante 90 minutos. Creo que tuvimos 8 o 9 oportunidades. Jugamos un buen fútbol. Tuvimos profundidad en nuestro partido. Las combinaciones fueron buenas. La posición fue buena. Todo fue bueno, excepto una cosa. El gol que recibimos”, analizó.

Broos también explicó una de las situaciones puntuales que derivaron en el tanto panameño, haciendo énfasis en la toma de decisiones bajo presión.

“Le dije a los jugadores durante la mitad del partido que no hay nada malo en golpear el balón en la presión. Así que intentamos salir de ahí en combinación. Pero esa no fue la situación. Tuvimos que combinar de nuevo y intentar salir. Despejar el balón en la presión y se acabó. Y la segunda oportunidad que tuvimos fue un poco demasiado fácil. Perdimos el balón y pudimos tener un segundo gol. Pero si ves todas esas oportunidades que creamos, es una pena que no lo ganamos”.

⚽️ 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝 𝔽𝕣𝕚𝕖𝕟𝕕𝕝𝕪 ⚽️



🗣️ "𝘞𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘦𝘥 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘧𝘰𝘰𝘵𝘣𝘢𝘭𝘭"



Bafana Bafana coach Hugo Broos reflecting on their match against Panama!



🇿🇦 1⃣➖1⃣ 🇵🇦



🚨 LIVE

📺 SABC 3

🌐 https://t.co/26PdrPrnVE#SABCSportFootball #BafanaBafana pic.twitter.com/r6aZ9vZJpz — SABC Sport (@SABC_Sport) March 27, 2026

En ataque, el entrenador resaltó el uso de los espacios y la ejecución de balones largos como una herramienta clave.

“Sí. Lo pedimos también porque sabíamos que había espacios. Y era nuestro lugar para ir a ese espacio. Y cuando vamos a ese espacio, tienes a alguien que te puede dar esos golpes. Que peligroso puede ser”.

Sobre las sustituciones, Broos confirmó que el desgaste físico influyó directamente en sus decisiones.

“Sí, tuvimos la oportunidad de cambiar a 6 jugadores. Algunos jugadores estaban cansados. Por eso cambiamos. Porque el próximo martes es otro partido. Así que tenemos que tratar de estar frescos de nuevo”.

De cara al segundo enfrentamiento ante Panamá, el técnico dejó entrever que mantendrá una base similar. “Sí, no habrá tantos cambios. Pero, de nuevo, intento dar a todos minutos de juego. Algunos jugadores deberían tener mucho tiempo. Otros, no tanto. Pero también depende un poco de cómo sea el partido”.

Finalmente, Broos prefirió no apresurarse en evaluar el rendimiento individual de sus jugadores en esta doble fecha FIFA.

“Sí, lo evaluaremos después de los dos partidos. Es un poco demasiado corto y demasiado pronto para decir sí y no. Hay otro partido y después de esos dos partidos, veremos”.