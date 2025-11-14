Panamá, 15 de noviembre del 2025

    MUNDIAL 2026

    ‘Duele a todos’: El Pescadito Ruiz reacciona a la eliminación de Guatemala tras caer 3-2 ante Panamá

    Getzalette Reyes
    Los panameños alcanzaron 9 puntos en el Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf. LP Anel Asprilla

    Guatemala quedó oficialmente eliminada de la carrera hacia el Mundial 2026 tras caer 3-2 ante Panamá en un dramático partido disputado el jueves 13 de noviembre en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, por la quinta jornada del Grupo A de las eliminatorias de Concacaf.

    Minuto a minuto: Panamá vence a Guatemala en El Trébol

    La selección panameña logró una victoria histórica en territorio guatemalteco, un resultado que dejó profundas reacciones entre la afición local.

    Uno de los primeros en pronunciarse fue el exdelantero Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, “El Pescadito”, máximo goleador en la historia del fútbol guatemalteco y considerado su mejor jugador.

    “Lo que pasó anoche nos duele a todos. Hay que cerrar la eliminatoria con dignidad”, escribió Ruiz en sus redes sociales.

    También aconsejó a los jugadores buscar apoyo emocional tras la eliminación: “Quedar fuera del Mundial golpea fuerte. Busquen apoyo psicológico; a mí me pasó y tardé meses en recuperarme. No subestimen el impacto emocional. Abrazo de gol para todos”.

    Ruiz, quien posee el récord de 68 goles en 133 partidos con la selección de Guatemala, lamentó la despedida de su país del sueño mundialista.

    Con esta victoria, Panamá llegó a 9 puntos, mientras que Guatemala se quedó con 5 unidades y sin opciones de avanzar. En la última jornada, el próximo 18 de noviembre, la selección chapina enfrentará a Surinam para cerrar su participación en la eliminatoria.

