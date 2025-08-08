Duelo de aspiraciones en la cuarta jornada de la LPF: Alianza quiere incomodar, Plaza busca despegarse

Exclusivo Suscriptores

Este viernes, el Alianza FC, que viene de empatar contra el Árabe Unido, recibirá al Plaza Amador, que derrotó a UMECIT el lunes por 2-0, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para una nueva edición del Clásico Viejo, en la cuarta jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Alianza marcha tercero en la tabla de la Conferencia Este con cuatro puntos, mientras que Plaza es líder absoluto e indiscutido del fútbol panameño.

Por el lado del equipo local, los dirigidos por Jair Palacios buscarán dar el batacazo y así acomodarse dentro de los mejores equipos de la conferencia. Una victoria de Plaza Amador incrementaría la ventaja que ya tiene sobre sus perseguidores.

Historial reciente

En el Torneo Apertura 2025, Alianza y Plaza Amador se enfrentaron en dos ocasiones. El primer partido fue una victoria para los plazinos (2-0) como visitantes, con goles de Everardo Rose y Alberto ‘Negrito’ Quintero.

El segundo fue un partidazo en la casa del Plaza Amador. Alianza comenzó ganando 1-0, luego Plaza lo remontó 2-1, y Alianza empató 2-2.Todo eso ocurrió en el primer tiempo. En el segundo tiempo se repartieron goles y el marcador finalizó 3-3.

En los últimos 10 enfrentamientos entre ambos, Plaza Amador ha ganado seis, Alianza dos, y han empatado dos veces. Los leones han marcado 19 goles, mientras que Alianza anotó 10.

Alianza busca afianzarse en la tabla y volver a la fiesta grande

Alianza FC, fundado en 1963, es uno de los clubes más antiguos del fútbol panameño. A pesar de su historia, solo ha sido campeón una vez: en 2022.

La otra vez que rozó la gloria fue en el Clausura 2003 de la antigua Anaprof, cuando fue subcampeón tras caer ante Tauro. Hoy, bajo el mando de Jair Palacios, el conjunto verdolaga sueña con volver a hacer historia.

Con refuerzos de lujo, Plaza Amador sueña con la gloria en dos planos

Plaza Amador, actual campeón de la LPF, vive uno de los mejores momentos de su historia. Finalista de los últimos tres torneos, rompió la sequía con una goleada ante San Francisco el 31 de mayo.

Para este certamen, sacudió el mercado local al fichar a Eric Davis y Ricardo Phillips Jr., ambos de la selección nacional. El impacto fue inmediato: 10 partidos invicto, incluyendo la hazaña ante Alajuelense de Costa Rica, remontando para ganar 2-1.

Además, este miércoles anunciaron la llegada de Harold Cummings, otro exseleccionado nacional, para reforzar la defensa. El mensaje es claro: los dirigidos por Mario Méndez van por todo, tanto en el Torneo Clausura 2025 como en la Copa Centroamericana 2025.

Detalles del partido

El encuentro entre Alianza FC y Plaza Amador está programado para este viernes a las 8:30 p.m. en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, como parte de la jornada 4 del Torneo Clausura 2025.

Será una prueba clave para ambos equipos: Alianza buscará sumar puntos en casa para mantenerse entre los mejores del Este, mientras que Plaza Amador intentará consolidar su liderato y extender su invicto en este arranque de campeonato.