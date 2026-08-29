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    Fútbol

    Duelo de líderes: Plaza Amador y San Francisco miden fuerzas en La Chorrera

    Plaza busca dejar atrás su eliminación internacional ante un San Francisco que defiende el liderato del Oeste.

    Carlos Vidal Endara
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    Plaza Amador y San Francisco FC se enfrentan este sábado en el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez, a partir de las 8:30 p.m., en uno de los partidos más atractivos de la sexta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

    El duelo pondrá frente a frente a los líderes de las dos conferencias. Plaza Amador encabeza la Conferencia Este con 13 puntos, mientras que San Francisco ocupa la primera posición de la Conferencia Oeste con 10 unidades.

    El conjunto dirigido por Mario Méndez llega invicto después de cinco jornadas, con cuatro victorias y un empate. Su recorrido comenzó con un 2-2 ante Árabe Unido, seguido de triunfos sobre Sporting SM (2-0), Tauro FC (3-2), Alianza FC (4-2) y UMECIT FC (3-0).

    El buen momento del equipo placino sufrió un freno entre semana en el plano internacional. Plaza Amador quedó eliminado de la Copa Centroamericana después de perder 3-1 frente a Alajuelense en Costa Rica.

    Con la eliminación continental, Plaza tendrá ahora su atención concentrada en la LPF, donde busca mantener el liderato de su conferencia y continuar con su sólido comienzo de campeonato.

    Por su parte, bajo la dirección de Jorge Dely Valdés, el San Francisco llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus primeros cinco encuentros.

    Duelo de líderes: Plaza Amador y San Francisco miden fuerzas en La Chorrera
    San Francisco tiene tres victorias en las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura 2026. Foto: Carlos Vidal-Endara

    Los monjes comenzaron con una victoria 2-1 sobre CD Universitario, pero posteriormente cayeron 2-1 ante Unión Coclé. Luego enlazaron triunfos frente a Herrera FC (3-1) y CAI (2-1), antes de empatar 3-3 con Veraguas United en su más reciente presentación.

    El equipo franciscano suma 10 puntos y buscará aprovechar su condición de local para recortar la distancia con Plaza y asumir el liderato de la Conferencia Oeste.

    Un duelo con antecedentes recientes

    Durante la temporada anterior, el primer duelo terminó con empate 2-2, mientras que Plaza Amador se impuso 2-1 en el segundo encuentro.

    Además, ambos protagonizaron la gran final del Torneo Apertura 2026, en la que Plaza Amador se llevó el título con una contundente victoria 6-0 sobre San Francisco.

    El último triunfo de San Francisco ante Plaza Amador se remonta al Torneo Apertura 2024, cuando los franciscanos se impusieron por 2-0.

    Ahora, con un nuevo campeonato en marcha y ambos equipos instalados en lo más alto de sus respectivas conferencias, el ‘Muquita’ Sánchez será escenario de un duelo entre dos de los protagonistas del fútbol panameño.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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