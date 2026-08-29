Duelo de panameños en la Champions League se jugará el 3 de noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Andés Andrade y el LASK Linz visitarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el martes 19 de enero de 2027

Andrés Andrade, César Blackman y Cristian Martínez podrían protagonizar un hecho inédito para el fútbol panameño cuando el LASK Linz y el Slovan Bratislava se enfrenten en la fase de liga de la Champions League.

El martes 3 de noviembre de 2026, día de la Separación de Panamá de Colombia, podría quedar marcada también por un acontecimiento inédito para el fútbol nacional.

Ese día, el LASK Linz de Andrés Andrade recibirá al Slovan Bratislava de César Blackman y Cristian Martínez en la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-2027.

El encuentro se disputará en la Raiffeisen Arena de Linz, Austria, a las 3:00 p.m., hora de Panamá, y será un enfrentamiento sin precedentes entre equipos que cuentan con futbolistas panameños en la máxima competición europea.

El camino de Andrés Andrade con el LASK

Antes del histórico duelo del 3 de noviembre, el LASK iniciará su participación en la competición como visitante frente al AEK Atenas, el martes 8 de septiembre.

El encuentro se jugará en el OPAP Arena, a las 11:45 a.m., hora de Panamá.

Posteriormente, el conjunto austríaco recibirá al Liverpool en la Raiffeisen Arena el miércoles 14 de octubre, a las 2:00 p.m., en uno de los partidos más atractivos que tendrá Andrade durante la fase de liga.

La tercera jornada llevará al LASK hasta Portugal para medirse al Sporting de Lisboa en el Estádio José Alvalade, el miércoles 21 de octubre, también a las 2:00 p.m.

Después del choque ante el Slovan Bratislava, el equipo de Linz visitará al Bodø/Glimt de Noruega el 24 de noviembre, a las 12:45 p.m., en el Aspmyra Stadion.

El 9 de diciembre, el LASK volverá a jugar en casa contra el Fenerbahçe, a las 3:00 p.m.

Para enero de 2027 quedarán dos de sus compromisos más importantes.

El martes 19 visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, a las 3:00 p.m., antes de cerrar la fase de liga como local frente al Oporto, el 27 de enero, a la misma hora.

Blackman y Martínez tendrán grandes desafíos

El Slovan Bratislava de César Blackman y Cristian Martínez tampoco tendrá un calendario sencillo.

Su estreno será nada menos que ante el París Saint-Germain, como visitante en el Parc des Princes, el miércoles 9 de septiembre a las 2:00 p.m., hora de Panamá.

El conjunto eslovaco regresará al Tehelné pole de Bratislava para recibir al Stuttgart el 14 de octubre, también a las 2:00 p.m.

Luego, Blackman y Martínez viajarán a Italia para enfrentar a la Roma en el Stadio Olimpico, el martes 20 de octubre a las 2:00 p.m.

Tras el histórico enfrentamiento del 3 de noviembre ante el LASK, el Slovan recibirá al Real Betis el 24 de noviembre, a las 3:00 p.m., nuevamente en el Tehelné pole.

El 9 de diciembre jugará en casa frente al Shakhtar Donetsk, a las 12:45 p.m.

En enero, el conjunto de Bratislava tendrá que visitar al Lille en la Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, el 19 de enero a las 3:00 p.m., antes de cerrar la fase de liga recibiendo al Inter de Milán el 27 de enero, también a las 3:00 p.m.