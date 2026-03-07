Panamá, 07 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Liga MX

    Duelo de panameños en México: Bárcenas y Díaz marcan en victoria del Mazatlán sobre León

    Con este resultado, ambos equipos quedaron igualados con 10 puntos en la parte baja de la tabla.

    Carlos Vidal Endara
    Duelo de panameños en México: Bárcenas y Díaz marcan en victoria del Mazatlán sobre León
    Ambos panameños, Édgar Yoel Bárcenas (izq.) e Ismael Díaz (der.) anotaron durante el partido en el estadio La Esperanza de Mazatlán. Fotos: Mazatlán F.C / Club León

    La jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó un duelo entre panameños el pasado viernes, cuando el Mazatlán F.C de Édgar Yoel Bárcenas venció 4-2 al Club León de Ismael Díaz en el estadio El Encanto.

    +info

    En exclusiva: Maxi Rodríguez habla del Mundial y PanamáActor de Ted Lasso prueba suerte en el fútbol profesionalNace Cofutpro, la primera cooperativa de futbolistas profesionales en Panamá

    Ambos jugadores de la selección de Panamá se hicieron presentes en el marcador. Bárcenas abrió la cuenta al minuto 24 con un preciso disparo colocado desde fuera del área que venció al arquero rival.

    Mazatlán amplió la ventaja al 38’ gracias a un tanto del delantero Brian Rubio, que aprovechó una jugada ofensiva para poner el 2-0 antes del descanso.

    Sin embargo, León reaccionó poco antes del entretiempo. Ismael Díaz protagonizó una corrida por la banda izquierda que terminó en un remate dentro del área al minuto 43, recortando la diferencia para los visitantes.

    En la segunda mitad, los locales terminaron de asegurar el triunfo. Rubio volvió a aparecer al 47’, esta vez con un cabezazo tras un centro al área. Más tarde, el chileno Josué Ovalle selló la victoria con otro remate de cabeza luego de un tiro de esquina.

    Mazatlán dominó la posesión con un 62 % del balón y realizó 18 disparos durante el encuentro. León, por su parte, generó más remates a puerta con 10, pero no logró superar al guardameta de los “Cañoneros”, Roberto Rodríguez.

    Con este resultado, Mazatlán (14.º) alcanzó en puntos al León (13.º), ambos con 10 unidades en la parte baja de la tabla. No obstante, la “Fiera” se mantiene por encima gracias a su mejor diferencia de goles.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Hablan los vecinos de Villa Lucre: la diversión que se volvió caos. Leer más
    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Fracasa intento de castigar el enriquecimiento injustificado de particulares. Leer más
    • Se quedaron sin contrato y deberán pagar impuestos: Mulino sobre servicios tercerizados en Balboa y Cristóbal. Leer más
    • Alcaldía de San Miguelito citará a los responsables del evento ‘Play Ride Park’ en Villa Lucre. Leer más
    • ¿Cuándo publicará el Ifarhu los resultados del Concurso General de Becas 2026?. Leer más
    • Con 20 abogados en planilla, la AMP buscaba un traslado por $1.2 millones para pagar asesoría externa. Leer más