Duelo de panameños en México: Bárcenas y Díaz marcan en victoria del Mazatlán sobre León

La jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX dejó un duelo entre panameños el pasado viernes, cuando el Mazatlán F.C de Édgar Yoel Bárcenas venció 4-2 al Club León de Ismael Díaz en el estadio El Encanto.

Ambos jugadores de la selección de Panamá se hicieron presentes en el marcador. Bárcenas abrió la cuenta al minuto 24 con un preciso disparo colocado desde fuera del área que venció al arquero rival.

Mazatlán amplió la ventaja al 38’ gracias a un tanto del delantero Brian Rubio, que aprovechó una jugada ofensiva para poner el 2-0 antes del descanso.

Sin embargo, León reaccionó poco antes del entretiempo. Ismael Díaz protagonizó una corrida por la banda izquierda que terminó en un remate dentro del área al minuto 43, recortando la diferencia para los visitantes.

En la segunda mitad, los locales terminaron de asegurar el triunfo. Rubio volvió a aparecer al 47’, esta vez con un cabezazo tras un centro al área. Más tarde, el chileno Josué Ovalle selló la victoria con otro remate de cabeza luego de un tiro de esquina.

Mazatlán dominó la posesión con un 62 % del balón y realizó 18 disparos durante el encuentro. León, por su parte, generó más remates a puerta con 10, pero no logró superar al guardameta de los “Cañoneros”, Roberto Rodríguez.

Con este resultado, Mazatlán (14.º) alcanzó en puntos al León (13.º), ambos con 10 unidades en la parte baja de la tabla. No obstante, la “Fiera” se mantiene por encima gracias a su mejor diferencia de goles.