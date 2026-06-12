Duelo de pizarras: la audacia ofensiva de Pochettino frente a la solidez inquebrantable de Alfaro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Para el segundo día de competición mundialista, se inaugura el grupo D con el partido entre Estados Unidos y Paraguay a las 8:00 pm.

El estadio SoFi, ubicado en Inglewood, California, y con capacidad para 70 mil aficionados, será el escenario de un duelo que no ocurría en este torneo desde 1930. En aquella ocasión, el resultado fue un 3-0 favorable a los estadounidenses gracias a un triplete de Bert Patenaude.

FOR THE FIRST TIME IN 32 YEARS, IT IS MATCHDAY ON HOME SOIL FOR THE U.S. MEN'S NATIONAL TEAM! 🇺🇸 pic.twitter.com/zjDe1gP4Lc — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

El historial es favorable para el equipo de las Barras y las Estrellas ante Paraguay, ya que este será su cuarto enfrentamiento y el segundo en una Copa del Mundo. De los tres partidos previos, los norteamericanos ganaron dos, mientras que la Albirroja se quedó con una victoria, todo a la espera del resultado de hoy.

La Albirroja se reencuentra con una cita mundialista luego de 16 años de ausencia, tras participar por última vez en la edición de Sudáfrica 2010. Este regreso se da bajo la conducción del técnico argentino Gustavo Alfaro, quien asumió el cargo en agosto de 2024. Desde su llegada, ha dirigido 13 partidos oficiales y ha logrado un saldo positivo de siete victorias, cinco empates y solo una derrota, lo que ha contribuido a la recuperación de la selección paraguaya en el plano internacional.

"Va a ser un partido muy complejo, que nos va a obligar a estar muy concentrados". DT Gustavo Alfaro. pic.twitter.com/Q1Ssq8ylCs — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 12, 2026

Alfaro ha consolidado un sistema (habitualmente 4-4-2 o 4-2-3-1) que prioriza el orden, achica los espacios hacia atrás y exige un desgaste físico importante de sus mediocentros para proteger a los centrales. Con estas formaciones, Paraguay acumula un dato fundamental para aspirar a la victoria: solamente ha recibido dos goles en sus últimos seis partidos mundialistas y, en sus recientes diez duelos en la máxima cita, nunca permitió más de un tanto por encuentro. Esta fortaleza defensiva se sostiene en una zaga de confianza conformada por Gustavo Gómez (Palmeiras), Omar Alderete (Sunderland), Júnior Alonso (Atlético Mineiro) y Juan Cáceres (Dinamo Moscú).

Esta línea defensiva logró números históricos al finalizar como la segunda mejor de Sudamérica; concedió apenas 10 goles en 18 partidos durante las eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Este registro igualó al de la campeona del mundo, Argentina (10), fue superado solo por Ecuador (5) y mejoró los de defensas de élite como Uruguay (12), Brasil (17) y Colombia (18). Otro punto clave es su arquero, Roberto Gatito Fernández, quien promedió apenas 0.6 goles recibidos por partido al resguardar el arco.

Del otro lado de la moneda se encuentra Estados Unidos, dirigido por Mauricio Pochettino, quien exige que el equipo asuma riesgos. Utiliza una formación 4-2-3-1 que muta a un 3-4-3 en la fase ofensiva, proyectando a los laterales y retrasando al pivote para incrustarse entre los centrales. Los estadounidenses se han enfrentado en cinco ocasiones a combinados sudamericanos en Copas del Mundo, con un registro de dos victorias y tres derrotas. Hoy volverán a medirse contra un rival de la Conmebol en este torneo tras una espera de 24 partidos; la última vez fue ante Brasil, como anfitrión, en 1994.

Los norteamericanos convirtieron y recibieron goles en sus últimos tres estrenos mundialistas, en los cuales lograron mantenerse invictos (1-1 contra Inglaterra en 2010, 2-1 ante Ghana en 2014 y 1-1 frente a Gales en 2022).

Sin embargo, no todo es color de rosa para el plantel de Pochettino. El seleccionado estadounidense aún tiene una cuenta pendiente en su historia: no ha logrado ganar ninguno de los 24 partidos mundialistas en los que ha estado en desventaja en algún momento, acumulando 5 empates y 19 derrotas. Esta estadística es alarmante si se considera que, de conseguir un gol temprano, Paraguay puede recurrir a su poderío defensivo para sostener el resultado.

Los norteamericanos deberán confiar en su jugador estrella, Christian Pulisic, quien se convirtió en el segundo jugador estadounidense de la era moderna en participar directamente en tres goles en una misma edición mundialista (un tanto y dos asistencias en Qatar 2022), emulando lo hecho por Landon Donovan en Sudáfrica 2010.

All attention towards Friday night. pic.twitter.com/K3SqDrXUU7 — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 9, 2026

No obstante, no todo el peso recae en el futbolista del AC Milan. Folarin Balogun y Ricardo Pepi se alternan el puesto de centrodelantero titular; debido a esta irregularidad en la posición, el equipo suele diluirse en posesiones estériles (promedian un 58 % de posesión, pero con una baja tasa de conversión de apenas el 11 % de sus tiros a puerta ante rivales del top 20 según el ranking FIFA).

Las posibles alineaciones

Estados Unidos: Matt Freese; Dante Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic; Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Diego Gómez, Damián Bobadilla; Mauricio Magalhaes o Gustavo Caballero, Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Por un lado, Estados Unidos salta a la cancha en Los Ángeles bajo el peso de la máxima exigencia, contando con un plantel maduro que milita en la élite europea. Por el otro, Paraguay llega a su hábitat más cómodo: el papel de la resistencia, impulsado por la euforia de regresar a un Mundial después de 16 años.

Las estadísticas están a la orden del día, pero se espera una paridad absoluta y una gran fricción física que será la constante y marcará la tónica del encuentro. La clave se resume en la gestión del tiempo y la paciencia.

Si Estados Unidos no logra agrietar el muro paraguayo en los primeros pasajes del partido, el nerviosismo del equipo local jugará a favor de la disciplina táctica de la Albirroja. Por el contrario, si Paraguay logra golpear primero y ponerse en ventaja, recurrirá de inmediato a su mayor cualidad una defensa de élite para cerrar los caminos, congelar el ritmo y asegurar el resultado.