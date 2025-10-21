Panamá, 21 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    TEEN SPORT

    Duelo de potencias y sueños en juego en las semifinales de la Copa Talento Colegial

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Atevo Sports.

    Este miércoles se jugarán las semifinales de la Copa Talento Colegial en una doble cartelera espectacular. La categoría Sub-14 disputará sus partidos en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá y la Sub-18 lo hará en el COS Sports Plaza de Metropark.

    Sub-14: Entre ataques poderosos y murallas defensivas

    Las Lions del Colegio Real y las Mustangs del Panamerican School serán las encargadas de abrir la cartelera de semifinales en la categoría Sub-14.

    Las Mustangs vienen de vencer al Instituto Rubiano 2-0, con goles en el segundo tiempo de Valeria Otarola y Jacinta Castro, suficientes para despachar al rival.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Lions, en cambio, golearon a las Legends de la Academia Hebrea en los cuartos de final. Con uno de los ataques más potentes del certamen, se perfilan como candidatas al título.

    Cortesía: Atevo Sports.

    A segunda hora, las Fighting Owls de la Academia Interamericana chocarán con las Eagles de El Colegio de Panamá en un duelo de alto voltaje.

    En cuartos de final, las Eagles vencieron a la ISP por la mínima, con un gol tempranero de Rebeca Petit que les dio la clasificación.

    Cortesía: Atevo Sports.

    La Academia Interamericana ha tenido un paso dominante, despachando a las Brader Raiders 5-0. Su potencia ofensiva las coloca entre las favoritas al título.

    Cortesía: Atevo Sports.

    El tercer partido será la primera semifinal masculina entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Green Panthers del Instituto Panamericano.

    En cuartos, los Eagles superaron al IJA en penales tras igualar sin goles. Su férrea defensa ha sido clave en el torneo.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Green Panthers también vencieron en penales, esta vez al Instituto Rubiano, por lo que no se descarta otro desenlace desde los 12 pasos.

    Cortesía: Atevo Sports.

    La última semifinal Sub-14 tendrá a los Dolphins de la International School of Panama frente a los Spartans del Colegio La Salle.

    Los Dolphins vienen de una remontada épica ante el Colegio Javier, tras igualar un 2-0 adverso y ganar en penales.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Spartans, en cambio, mostraron solidez al vencer 3-0 a los Jaguars del Metropolitan School, confirmando que son el equipo a batir en la categoría Sub-14.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-18: Partidos de alto nivel y equipos en racha

    La primera semifinal Sub-18 femenina enfrentará a las Jaguars del Metropolitan School con las Titans del Instituto Alberto Einstein.

    Las Jaguars vienen de derrotar 2-0 al Instituto Rubiano, con goles de Nour El Rada y María Duarte, y buscarán mantener vivo su sueño de campeonato.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Titans, por su parte, sufrieron para eliminar al Instituto José Dolores Moscote en penales, y buscarán una victoria más cómoda en esta ronda.

    Cortesía: Atevo Sports.

    En la rama masculina, los Green Panthers del Instituto Panamericano se medirán al Instituto José Dolores Moscote.

    Cortesía: Atevo Sports.

    El IPA venció por la mínima (1-0) a los Brader Raiders, gracias a un gol de Germán Umaña, mientras que el Moscote sorprendió al Instituto Alberto Einstein, ganando 2-0 ante un rival que había sido invicto en fase de grupos.

    Cortesía: Atevo Sports.

    La tercera semifinal enfrentará a los Lions del Colegio Real con los Fighting Owls de la Academia Interamericana.

    En cuartos, los Lions derrotaron 3-1 a los Jaguars del Metropolitan School, y ahora intentarán repetir la fórmula frente a las Owls.

    Cortesía: Atevo Sports.

    La AIP, en cambio, derrotó 4-1 a los Eagles de El Colegio de Panamá, demostrando que cuando todas las piezas funcionan, pocos equipos pueden detenerlas.

    Cortesía: Atevo Sports.

    La última semifinal repite el duelo entre AIP y Colegio Real, pero en la rama femenina.

    Las Fighting Owls llegan tras vencer a las Dolphins de la ISP, manteniendo un registro perfecto: 24 goles a favor y ninguno en contra.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Lions, por su parte, vencieron por penales a las Legends de la Academia Hebrea tras empatar en los últimos minutos, y buscarán repetir la hazaña en semifinales.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Calendario de las semifinales

    Las semifinales se jugarán simultáneamente, con la Sub-14 en el Eagles Stadium y la Sub-18 en COS Sports Plaza, de la siguiente manera:

    • Colegio Real vs. Panamerican School – 5:15 p.m. (Sub-14 femenino)

    • Metropolitan School vs. Instituto Alberto Einstein – 5:15 p.m. (Sub-18 femenino)

    • El Colegio de Panamá vs. Academia Interamericana – 6:30 p.m. (Sub-14 femenino)

    • Instituto Panamericano vs. Instituto José Dolores Moscote – 6:30 p.m. (Sub-18 masculino)

    • El Colegio de Panamá vs. Instituto Panamericano – 7:45 p.m. (Sub-14 masculino)

    • Academia Interamericana vs. Colegio Real – 7:45 p.m. (Sub-18 masculino)

    • International School of Panama vs. Colegio La Salle – 9:00 p.m. (Sub-14 masculino)

    • Academia Interamericana vs. Colegio Real – 9:00 p.m. (Sub-18 femenino)

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

