Duelo panameño en la Liga MX: Pumas y León empatan

Ismael Díaz y Adalberto Carrasquilla se midieron en el estadio Olímpico Universitario, en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026.

El estadio Olímpico Universitario fue el escenario de un atractivo duelo panameño en la jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde Pumas y León igualaron 1-1 en un partido marcado por el enfrentamiento entre Adalberto Carrasquilla e Ismael Díaz, dos figuras habituales de la selección de Panamá y proyectados a decir presente con el combinado nacional en la Copa del Mundo 2026.

El conjunto esmeralda tomó ventaja temprano en el compromiso. Al minuto 9, Diber Cambindo aprovechó una acción ofensiva bien elaborada para adelantar al León y silenciar momentáneamente el Olímpico Universitario. Pumas insistió durante gran parte del encuentro y encontró recompensa en el tramo final, cuando al minuto 75, Juninho Vieira conectó un certero cabezazo para decretar el empate definitivo.

En el plano individual, Carrasquilla fue clave en el mediocampo universitario. El volante panameño firmó un partido sólido, encargándose de la distribución, el control de los tiempos y el equilibrio táctico del equipo dirigido por Efraín Juárez, convirtiéndose en uno de los referentes en la generación de juego de Pumas.

Por su parte, Ismael Díaz fue una constante amenaza para la zaga rival. El istmeño se movió con libertad por ambas bandas, logrando desequilibrar con su velocidad y técnica, y aportando profundidad y dinamismo al ataque del León.

Ismael Díaz está en su segundo torneo con León. EFE/ Luis Ramírez

Con este resultado, Pumas alcanzó los cinco puntos en el certamen, mientras que León sumó cuatro unidades, en un empate que dejó buenas sensaciones desde la óptica panameña, con dos de sus principales referentes mostrando buen nivel y protagonismo en una de las ligas más competitivas de la región.