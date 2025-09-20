Panamá, 20 de septiembre del 2025

    TEEN SPORT

    Duelos de invictos y choques decisivos: la Copa Talento define la quinta semana

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Atevo Sports.

    Con 10 partidos divididos en las divisiones Sub-14 y Sub-18, la Copa Talento Colegial cerrará su quinta semana de competencia en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá. Poco a poco se va aclarando el panorama respecto a los equipos que clasificarán a la siguiente ronda.

    Sub-14: Cuatro duelos de alto voltaje

    Academia Hebrea y Brader abren la velada necesitados de Victoria

    El primer duelo de la jornada Sub-14 será a las 8:00 a.m. entre los Legends de la Academia Hebrea y los Brader Raiders, ambos urgidos de un triunfo en el Grupo D.

    Los Legends entran al partido en el cuarto lugar, con cuatro puntos en cuatro partidos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. De ganar, se colocarían momentáneamente en el segundo lugar, pero ya habiendo jugado todos sus partidos.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Raiders, por su parte, llegan en el quinto lugar con un punto en dos partidos. Si gana el Brader, igualará a los Legends en el cuarto puesto.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Panamerican School y Academia Interamericana se enfrentan en duelo de invictos

    El primer partido femenino Sub-14 del día será a las 9:05 a.m. entre las Mustangs del Panamerican School y las Fighting Owls de la Academia Interamericana, en acción por el Grupo B.

    Las Mustangs entran al cotejo en primer lugar del grupo, con siete puntos en tres partidos, producto de dos triunfos y un empate. Si ganan, se mantendrán en la cima del grupo.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Fighting Owls llegan terceras, con cuatro puntos en dos partidos, habiendo ganado un juego y empatado el otro. Si triunfan, igualarán al Panamerican School en puntos.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Mustangs y Titans se enfrentan buscando posicionarse mejor

    En el tercer encuentro de la jornada dominguera, a las 10:10 a.m., los Mustangs del Panamerican School y los Titans del Instituto Alberto Einstein se verán las caras buscando mejorar su posición en el Grupo B.

    Los Mustangs llegan en el cuarto lugar del grupo, con cuatro puntos en tres partidos. De ganar, se ubicarán en un empate por el segundo lugar.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Titans, por su parte, marchan quintos con tres derrotas en tres partidos. En este juego irán por su primera victoria del certamen.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Lions buscan cerrar fase de grupos perfecta ante Eagles

    El último partido del día en la categoría Sub-14 será a las 11:15 a.m. entre las Lions del Colegio Real y las Eagles de El Colegio de Panamá, por el Grupo A.

    Las Lions llegan al partido como líderes invictas, con tres victorias en tres salidas y 19 goles anotados. Si ganan, sellarán su pase a la siguiente ronda y el primer lugar del grupo.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Eagles, por su lado, se ubican en el tercer lugar con cuatro puntos en dos partidos, producto de un triunfo y un empate. Si salen victoriosas, subirán al segundo lugar.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Sub-18: Seis duelos de mucha importancia

    Instituto Rubiano busca completar una fase de grupos perfecta ante Legends

    El primer enfrentamiento de la cartelera Sub-18 será el duelo femenino entre el Instituto Rubiano y las Legends de la Academia Hebrea a la 1:00 p.m. por el Grupo A.

    El Rubiano llega al encuentro con tres victorias en tres partidos. De ganar, asegurará el primer lugar de forma invicta.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Legends se encuentran en el segundo lugar, con una victoria en el único partido disputado hasta la fecha. Si triunfan, se mantendrán en esa posición con posibilidades de subir más adelante.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Hawks y Otters se ven las caras en duelo de necesitados

    Los Hawks del Magen David Academy y los Otters del Instituto Bilingüe Internacional se enfrentarán a las 2:05 p.m. en el primer partido Sub-18 masculino del día por el Grupo A, ambos urgidos de ganar.

    Los Hawks llegan cuartos, con tres puntos producto de una sola victoria en cuatro partidos. De salir victoriosos, se ubicarán momentáneamente en el tercer lugar.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Otters, por otro lado, están sextos con un punto en dos partidos. Si ganan, se pondrán de cuartos.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Titans y Warriors se enfrentan en un partido de realidades diferentes

    El tercer cotejo Sub-18 del día será a las 3:10 p.m. entre las Titans del Instituto Alberto Einstein y las Warriors del Centro Chino Panameño, por el Grupo C.

    Las Titans llegan al partido empatadas en el primer lugar, con siete puntos en tres partidos, habiendo ganado dos y empatado uno. Si ganan, estarán en la cima del grupo.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Warriors van quintas, sin puntos tras dos derrotas. Si ganan, mejorarán al cuarto lugar.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Lions y Raiders chocan en duelo de invictos

    El cuarto enfrentamiento Sub-18 del día trae uno de los choques más interesantes del fin de semana entre los Lions del Colegio Real y los Brader Raiders, a las 4:15 p.m. por el Grupo A.

    Los Lions van primeros con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate. Si ganan, se mantendrán líderes.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Raiders están en segunda posición con seis puntos en dos salidas, producto de dos victorias. Si triunfan, arrebatarán el liderato a los Lions.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Jaguars y Spartans se enfrentan necesitando los tres puntos

    El último partido femenino del día será a las 5:20 p.m. entre las Jaguars del Metropolitan School y las Spartans del Colegio La Salle, por el Grupo C.

    Las Jaguars llegan cuartas, con dos derrotas en dos partidos. Necesitan ganar para mantener chances de clasificar.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Las Spartans, por su parte, van terceras, con una victoria y una derrota. De ganar, se mantendrán terceras, pero acortando distancia con sus rivales.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Eagles y Titans se ven las caras en duelo de invictos

    El último partido de la cartelera del domingo será a las 6:30 p.m. entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Titans del Instituto Alberto Einstein, por el Grupo C.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Titans entran al duelo como líderes invictos con 12 puntos, producto de cuatro victorias en cuatro partidos. De ganar, asegurarán el primer lugar.

    Cortesía: Atevo Sports.

    Los Eagles llegan en el segundo lugar, invictos con siete puntos en tres partidos, producto de dos triunfos y un empate. Si ganan, acortarán la distancia con los Titans.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

