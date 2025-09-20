Duelos de invictos y choques decisivos: la Copa Talento define la quinta semana

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con 10 partidos divididos en las divisiones Sub-14 y Sub-18, la Copa Talento Colegial cerrará su quinta semana de competencia en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá. Poco a poco se va aclarando el panorama respecto a los equipos que clasificarán a la siguiente ronda.

Sub-14: Cuatro duelos de alto voltaje

Academia Hebrea y Brader abren la velada necesitados de Victoria

El primer duelo de la jornada Sub-14 será a las 8:00 a.m. entre los Legends de la Academia Hebrea y los Brader Raiders, ambos urgidos de un triunfo en el Grupo D.

Los Legends entran al partido en el cuarto lugar, con cuatro puntos en cuatro partidos, producto de una victoria, un empate y dos derrotas. De ganar, se colocarían momentáneamente en el segundo lugar, pero ya habiendo jugado todos sus partidos.

Los Raiders, por su parte, llegan en el quinto lugar con un punto en dos partidos. Si gana el Brader, igualará a los Legends en el cuarto puesto.

Panamerican School y Academia Interamericana se enfrentan en duelo de invictos

El primer partido femenino Sub-14 del día será a las 9:05 a.m. entre las Mustangs del Panamerican School y las Fighting Owls de la Academia Interamericana, en acción por el Grupo B.

Las Mustangs entran al cotejo en primer lugar del grupo, con siete puntos en tres partidos, producto de dos triunfos y un empate. Si ganan, se mantendrán en la cima del grupo.

Las Fighting Owls llegan terceras, con cuatro puntos en dos partidos, habiendo ganado un juego y empatado el otro. Si triunfan, igualarán al Panamerican School en puntos.

Mustangs y Titans se enfrentan buscando posicionarse mejor

En el tercer encuentro de la jornada dominguera, a las 10:10 a.m., los Mustangs del Panamerican School y los Titans del Instituto Alberto Einstein se verán las caras buscando mejorar su posición en el Grupo B.

Los Mustangs llegan en el cuarto lugar del grupo, con cuatro puntos en tres partidos. De ganar, se ubicarán en un empate por el segundo lugar.

Los Titans, por su parte, marchan quintos con tres derrotas en tres partidos. En este juego irán por su primera victoria del certamen.

Lions buscan cerrar fase de grupos perfecta ante Eagles

El último partido del día en la categoría Sub-14 será a las 11:15 a.m. entre las Lions del Colegio Real y las Eagles de El Colegio de Panamá, por el Grupo A.

Las Lions llegan al partido como líderes invictas, con tres victorias en tres salidas y 19 goles anotados. Si ganan, sellarán su pase a la siguiente ronda y el primer lugar del grupo.

Las Eagles, por su lado, se ubican en el tercer lugar con cuatro puntos en dos partidos, producto de un triunfo y un empate. Si salen victoriosas, subirán al segundo lugar.

Sub-18: Seis duelos de mucha importancia

Instituto Rubiano busca completar una fase de grupos perfecta ante Legends

El primer enfrentamiento de la cartelera Sub-18 será el duelo femenino entre el Instituto Rubiano y las Legends de la Academia Hebrea a la 1:00 p.m. por el Grupo A.

El Rubiano llega al encuentro con tres victorias en tres partidos. De ganar, asegurará el primer lugar de forma invicta.

Las Legends se encuentran en el segundo lugar, con una victoria en el único partido disputado hasta la fecha. Si triunfan, se mantendrán en esa posición con posibilidades de subir más adelante.

Hawks y Otters se ven las caras en duelo de necesitados

Los Hawks del Magen David Academy y los Otters del Instituto Bilingüe Internacional se enfrentarán a las 2:05 p.m. en el primer partido Sub-18 masculino del día por el Grupo A, ambos urgidos de ganar.

Los Hawks llegan cuartos, con tres puntos producto de una sola victoria en cuatro partidos. De salir victoriosos, se ubicarán momentáneamente en el tercer lugar.

Los Otters, por otro lado, están sextos con un punto en dos partidos. Si ganan, se pondrán de cuartos.

Titans y Warriors se enfrentan en un partido de realidades diferentes

El tercer cotejo Sub-18 del día será a las 3:10 p.m. entre las Titans del Instituto Alberto Einstein y las Warriors del Centro Chino Panameño, por el Grupo C.

Las Titans llegan al partido empatadas en el primer lugar, con siete puntos en tres partidos, habiendo ganado dos y empatado uno. Si ganan, estarán en la cima del grupo.

Las Warriors van quintas, sin puntos tras dos derrotas. Si ganan, mejorarán al cuarto lugar.

Lions y Raiders chocan en duelo de invictos

El cuarto enfrentamiento Sub-18 del día trae uno de los choques más interesantes del fin de semana entre los Lions del Colegio Real y los Brader Raiders, a las 4:15 p.m. por el Grupo A.

Los Lions van primeros con siete puntos, producto de dos triunfos y un empate. Si ganan, se mantendrán líderes.

Los Raiders están en segunda posición con seis puntos en dos salidas, producto de dos victorias. Si triunfan, arrebatarán el liderato a los Lions.

Jaguars y Spartans se enfrentan necesitando los tres puntos

El último partido femenino del día será a las 5:20 p.m. entre las Jaguars del Metropolitan School y las Spartans del Colegio La Salle, por el Grupo C.

Las Jaguars llegan cuartas, con dos derrotas en dos partidos. Necesitan ganar para mantener chances de clasificar.

Las Spartans, por su parte, van terceras, con una victoria y una derrota. De ganar, se mantendrán terceras, pero acortando distancia con sus rivales.

Eagles y Titans se ven las caras en duelo de invictos

El último partido de la cartelera del domingo será a las 6:30 p.m. entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Titans del Instituto Alberto Einstein, por el Grupo C.

Los Titans entran al duelo como líderes invictos con 12 puntos, producto de cuatro victorias en cuatro partidos. De ganar, asegurarán el primer lugar.

Los Eagles llegan en el segundo lugar, invictos con siete puntos en tres partidos, producto de dos triunfos y un empate. Si ganan, acortarán la distancia con los Titans.