Dura derrota de los Federales de Chiriquí: 11-4 ante los Charros de Jalisco en la Serie del Caribe 2026

Con la derrota de este lunes, el récord global en Serie del Caribe es de 10-7 para los Federales, que en las tres Series del Caribe han sido dirigidos por José Mayorga, actual manager de la selección de Panamá, que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Los Federales de Chiriquí sufrieron una derrota contundente este lunes por la noche al caer 11-4 frente a los Charros de Jalisco, uno de los dos representantes de México en la Serie del Caribe 2026, que se disputa en el Estadio Panamericano de Béisbol en Zapopan, Jalisco, México.

Desde el inicio, el equipo panameño mostró dificultades con el control del pitcheo. El veterano abridor Paolo Espino cargó con la derrota tras permitir un descontrol alarmante en la primera entrada, abriendo la puerta para que los Charros tomaran ventaja rápidamente.

El momento clave llegó en el primer episodio, cuando Bligh Madris conectó un grand slam con las bases llenas, desatando una ofensiva que marcó el rumbo del encuentro y puso el marcador 4-0 a favor de los Charros. Este cuadrangular, ante un pitcheo impreciso de Espino, fue un golpe temprano que complicó las aspiraciones de los Federales.

El pitcher Enrique Saldana lanza una bola este lunes, durante un partido de La Serie del Caribe de Béisbol 2026 entre los Charros de Jalisco y los Federales de Chiriquí en el Estadio Panamericano, en Guadalajara. EFE/ Francisco Guasco

Los Charros no se conformaron. En el tercer episodio, armaron un racimo de siete carreras, con un jonrón solitario de Julián Ornelas y producción clave del grandesligas Willie Calhoun y el colombiano Reynaldo Rodríguez, entre otros, aprovechando los abundantes boletos otorgados por el bullpen panameño en esa parte del juego.

El abridor de los Charros, Luis Iván Rodríguez, fue dominante en cinco entradas, limitando a Panamá a dos hits y controlando el juego con efectividad antes de ser sustituido. Su labor estableció la diferencia mientras el pitcheo de los Federales se desdibujaba.

Kevin Miranda (c) habla con sus compañeros este lunes, durante un partido de La Serie del Caribe de Béisbol 2026 entre los Charros de Jalisco y los Federales de Chiriquí en el Estadio Panamericano, en Guadalajara. EFE/ Francisco Guasco

Panamá logró reaccionar parcialmente en la sexta entrada cuando Johan Camargo conectó un cuadrangular de dos carreras ante el relevista Jeff Ibarra, evitando la blanqueada y dando un atisbo de respuesta. Más adelante, en el cierre de la novena, los Federales anotaron dos veces más con un sencillo de Joshwan Wright y un triple de Adrián Sugastey, aunque ya con el juego decidido.

El resultado deja a los Federales con marca 0-1 en el inicio de la Serie, mientras que los Charros se colocan 1-1 en el torneo. En la clasificación, los Leones del Escogido dominan con dos victorias, seguidos por los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico).

Panamá se prepara ahora para enfrentar este martes por la tarde a los Tomateros de Culiacán en busca de su primera victoria en la competencia.