Dustin Pedroia.

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Estimados lectores: hoy tengo el placer de comentarles sobre uno de mis jugadores favoritos de las Grandes Ligas y de los Medias Rojas de Boston. Se trata de Dustin Luis Pedroia, este fogoso e impresionante pelotero que cubrió la segunda base de los Medias Rojas durante 14 años, en una época también gloriosa para su equipo, pues fue un período en el que ganaron tres Series Mundiales (2007, 2013 y 2018).

Nuestro héroe de hoy nació y creció en Woodland, una pequeña comunidad de 54,000 habitantes ubicada en el centro del estado de California. Sus padres son Guy y Debbie Pedroia. Guy tenía un negocio de venta de llantas que atendía junto con su esposa Debbie, quien en sus años mozos fue una destacada tenista.

Dustin, un hombre de 5’9” y 170 libras, es de ascendencia suiza, mexicana, italiana y portuguesa. Asistió a Woodland High School, donde se distinguió jugando béisbol y fútbol americano como freshman quarterback. Posteriormente cursó estudios en Arizona State University, donde brilló como jugador del cuadro interior.

En 2004, Dustin Luis participó en el draft y fue seleccionado por los Medias Rojas de Boston en la segunda ronda, recibiendo un bono de $575,000 por su firma. En ligas menores avanzó con rapidez, alternando entre las posiciones de torpedero y segunda base.

En 2007 fue llamado al equipo grande para reemplazar al segunda base titular Mark Loretta. Su inicio fue irregular debido a un slump que superó dos meses después, cuando logró una racha de 13 juegos consecutivos bateando de hit, culminada con un memorable 5-5 ante los Gigantes de San Francisco. Ese mismo año fue elegido al Juego de Estrellas y ganó el premio de Novato del Año de la Liga Americana. En 2008, Pedroia fue seleccionado como Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana.

Las estadísticas de su carrera confirman que fue un pelotero ágil, determinado y con espíritu competitivo constante. En 1,498 juegos, conectó 1,805 imparables, 140 cuadrangulares, empujó 725 carreras y registró un promedio ofensivo de .299. Defensivamente fue extraordinario: en 14 temporadas cometió apenas 58 errores, con un promedio de fildeo de .991, consolidándose como uno de los mejores segunda base de su era.

La carrera de Pedroia se vio acortada por varias lesiones, especialmente la última, que decretó su retiro definitivo del béisbol en 2019.

En resumen, este notable pelotero fue dos veces campeón de Serie Mundial, cuatro veces All-Star, Jugador Más Valioso (2008), Novato del Año (2007), cuatro veces Guante de Oro (2008, 2011, 2013 y 2014) y ganador de un Bate de Plata (2007).

Dustin Pedroia se casó en 2017 con su novia universitaria Kelly Hatley, con quien tiene tres hijos: Dylan, Cole y Brooks. Residen en Chandler, Arizona, y Pedroia se mantiene vinculado a los Medias Rojas de Boston como asesor de la gerencia. Fue admitido en el Salón de la Fama de los Medias Rojas y pronto será considerado para el Salón de la Fama del Béisbol.¡Buena suerte, “Pedey”!