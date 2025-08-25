Panamá, 25 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Eagles, Owls, Tigers, Green Panthers, Águilas y Potros ganan en Liga Jr.

    Jaime Heilbron
    Los Fighting Owls de la Academia Interamericana (izq.) le ganaron el clásico al Brader, mientras que las Águilas del Colegio Javier hicieron lo mismo con La Salle. Cortesía: Grupo10.

    Este domingo inició una nueva temporada de Liga Jr., categoría Sub-12, con seis partidazos que dejaron mucho de qué hablar y sentaron la base para una temporada emocionante.

    Eagles vencieron a Mustangs en el partido inaugural

    En el primer partido de la mañana, los Eagles de El Colegio de Panamá vencieron a los Mustangs del Panamerican School.

    Los goles los anotaron Samuel Feliciano (23’) y Felipe Pazmiño (28’).

    Fighting Owls le ganaron el clásico a los Raiders

    En el segundo enfrentamiento, los Fighting Owls de la Academia Interamericana golearon 7-0 a los Brader Raiders.Martín Vegas (16’ y 29’) y Manuel Arias (26’ y 27’) lideraron la ofensiva.

    Andrés Moses (17’), Diego Espino (44’) y Thiago El Eyssami (48’) completaron la goleada.

    El Eyssami además aportó tres asistencias, mientras que Matteo Alemán asistió en el gol de El Eyssami.

    Tigers derrotaron por la mínima a los Gators

    Las defensas fueron protagonistas en el tercer duelo del día entre los Tigers del Smart Academy y los Gators del Colegio St. Mary.

    Un gol de Edinson Mejía (16’) fue suficiente para darle la victoria al Smart Academy.

    Green Panthers vencieron a Jaguars 3-0

    En el cuarto partido de la jornada, los Green Panthers del Instituto Panamericano vencieron 3-0 a los Jaguars del Metropolitan School.

    Moisés Cárdenas (25’) abrió el marcador, Robert James (27’) amplió la ventaja y Lukas Maldonado (44’) selló la victoria.

    Un primer tiempo de ir y venir definió el clásico entre La Salle y Javier

    En el quinto partido de la jornada inaugural, las Águilas del Colegio Javier vencieron 2-1 a los Spartans de La Salle.

    Juan Duclias (1’) sorprendió de entrada, Lucas Medina (6’) empató para La Salle y Alfonso Saldaña (22’) aseguró el triunfo javeriano.

    Dobletes de Farfán y Rodríguez dan victoria a Potros sobre Lions

    En el último partido de la jornada, los Potros del Thomas Jefferson School vencieron 4-1 a los Lions del Colegio Real.

    Armando Farfán (9’ y 50’) y Luccas Rodríguez Morales (11’ y 28’) marcaron los goles de la victoria. Efraín Becerra (21’) descontó para el Colegio Real.

    Próximos partidos

    Este domingo 31 de agosto se jugará la segunda fecha en el Yappy Park con una cartelera de seis partidos:

    • Colegio Real vs. Academia Interamericana – 8:30 a.m.

    • Instituto Panamericano vs. Colegio Brader – 9:30 a.m.

    • International School of Panama vs. Metropolitan School – 10:30 a.m.

    • Smart Academy vs. El Colegio de Panamá – 11:30 a.m.

    • Colegio La Salle vs. Instituto Atenea – 12:30 p.m.

    • Colegio Javier vs. Colegio St. Mary – 1:30 p.m.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

