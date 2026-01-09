Panamá, 09 de enero del 2026

    NFL

    Eagles vs. 49ers y Steelers vs. Texans acaparan luces en una pareja ronda de comodines

    Los playoffs de la NFL inician este sábado con dos partidos programados y terminan el lunes en Pittsburgh.

    EFE
    Jalen Hurts 'quarterback' de los Eagles enfrentando en un partido a los San Francisco 49ers. EFE

    Los duelos que sostendrán los campeones Philadelphia Eagles contra los San Francisco 49ers y los Pittsburgh Steelers ante los Houston Texans acaparan los reflectores entre los seis partidos de la ronda de comodines de la NFL.

    El domingo, los Eagles iniciarán el camino a su segundo Super Bowl consecutivo cuando reciban a los 49ers, que pese a las múltiples lesiones que han sufrido sus figuras defensivas lucen como un peligroso contendiente en la Conferencia Nacional.

    Philadelphia, que es dirigido por Nick Sirianni, basa su fortaleza en la agresiva línea que está bajo las órdenes de Vic Fangio, coordinador defensivo, que fue determinante para ganar el Super Bowl LIX de febrero de 2025.

    Fangio construyó un grupo sólido que se caracteriza por su alta presión al quarterback, además, es la defensiva número cinco contra el pase. Sumaron 11 intercepciones en pases cortos e intermedios, junto con Chargers, el mejor registro de la liga.

    Será una dura muralla para el ataque de los gambusinos, en los que Brock Purdy dio grandes exhibiciones en el cierre de la campaña regular, sin olvidar que por tierra cuentan con el poder de Christian McCaffrey, uno de los mejores corredores de la NFL.

    El lunes, en otro esperado duelo, los Steelers, liderados por el veterano de 42 años Aaron Rodgers, campeón en el Super Bowl XLV, son ligeramente favoritos para derrotar a los Texans, que comanda CJ Stroud, pasador de 24 años, que buscará avanzar por tercer año consecutivo a la ronda divisional en la Conferencia Americana.

    Tanto Pittsburgh, de Mike Tomlin, como Houston, dirigido por DeMeco Ryans, gustan de un fútbol americano clásico, de mucha fuerza.

    Los Texans tienen una defensiva de elite, fueron la número uno yardas totales y la segunda que menos puntos permitió. Los Steelers tienen una ofensiva terrestre top cinco a la hora de llevar el balón dentro de los tackles.

    La ronda de comodines de la NFL arrancará este sábado, cuando los Carolina Panthers reciban a Los Angeles Rams.

    El equipo del entrenador Sean McVay es favorito para superar a los Panthers gracias a la eficiencia mostrada por Matthew Stafford, candidato al MVP de la temporada, que en el año acumuló 42 envíos de anotación por sólo siete intercepciones.

    En otro duelo, los Chicago Bears visitarán a Green Bay Packers, en una de las rivalidades más añejas de la NFL, que data de 1921.

    El domingo, además del Eagles-49ers, los Jacksonville Jaguars se medirán a los Buffalo Bills y los New England Patriots se eliminarán contra Los Angeles Chargers.

    Partidos de la ronda de comodines de la NFL:

    Sábado: Panthers-Rams, Bears-Packers.

    Domingo: Jaguars-Bills, Eagles-49ers, Patriots-Chargers.

    Lunes: Steelers-Texans.EFE

    EFE

    Agencia de noticias

