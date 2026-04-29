Eagles y Jaguars firman lideratos de grupo en Liga Junior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Liga Junior Sub-14 completó su tercera jornada con victorias sólidas y tablas apretadas, dejando a Eagles y Jaguars como líderes de grupo.

Este fin de semana se disputó la tercera jornada de la Liga Junior en la categoría Sub-14, con una cartelera de seis encuentros. Todos los partidos se llevaron a cabo en el Yappy Park de Paseo del Norte.

Los Dolphins de la International School se llevaron la victoria 2-0 ante los Mustangs del Panamerican School en el primer partido de la jornada, con goles de Gabriel Novey y Pedro Falasca.

En el segundo enfrentamiento, los Fighting Owls de la Academia Interamericana triunfaron 2-0 sobre los Tigers del Smart Academy, gracias a un doblete de Alonso Ugueto.

El tercer choque fue victoria de los Eagles de El Colegio de Panamá por la mínima ante los Brader Raiders (1-0), con un gol de Juan Diego Sánchez.

Los Potros del Thomas Jefferson School vencieron 3-0 a los Thunders del Instituto Atenea, con un triplete de Luccas Rodríguez Morales.

En el penúltimo duelo, los Jaguars del Metropolitan School derrotaron 2-0 a los Lions del Colegio Real, con doblete de Marcello Chiari-Areces.

El último encuentro fue victoria por la mínima de los Spartans del Colegio La Salle sobre las Águilas del Colegio Javier (1-0), con un gol tempranero de Lucas González al minuto 3.

Al cierre del mes, los Eagles lideran el Grupo A con siete puntos, seguidos por el Instituto Enrico Fermi. En el Grupo B, los Jaguars comandan con siete unidades, seguidos de los Fighting Owls.

Calendario de la cuarta fecha

La cuarta jornada de la Liga Junior Sub-14 se disputará este sábado en el Yappy Park de Paseo del Norte, bajo el siguiente cronograma:

Colegio Real vs Instituto Panamericano – 8:30 a.m.

Instituto Atenea vs Smart Academy – 9:30 a.m.

Academia Interamericana vs Thomas Jefferson School – 10:30 a.m.

Colegio Javier vs Instituto Enrico Fermi – 11:30 a.m.

Colegio La Salle vs Panamerican School – 12:30 p.m.

International School vs. Colegio Brader - 1:30 p.m.