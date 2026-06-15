Ecuador sucumbe en el minuto 90 ante Costa de Marfil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Costa de Marfil esperó este domingo hasta el minuto 90 para liquidar con un gol de Amad Diallo a Ecuador y quedarse con los tres puntos en el partido de debut de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial.

Hasta la aparición del delantero de 23 años del Manchester United, el partido en Filadelfia parecía cosa juzgada y se perfilaba como el primer empate sin goles en lo que va del torneo.

Nicolás Pepe de Costa de Marfil en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador. EFE

Ecuador mostró más ambición, arriesgó más, pero no estuvo fino en la puntada decisiva.

La Tri tuvo ocasiones de abrir el marcador, con dos remates de Enner Valencia que explotaron en el horizontal en el primer tiempo y con otro de Gonzalo Plata a los 69 que atajó el portero marfileño Yahia Fofana.

Con este resultado, el Grupo E lo lidera Alemania con tres puntos con la misma renta le escolta Costa de Marfil, aunque con un balance goleador inferior. Cierran sin puntos Ecuador y la debutante selección de Curazao, que cayó por 7-1.

Bazoumana Toure (d) de Costa de Marfil disputa el balón con Pedro Vite de Ecuador este domingo, durante un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026. EFE

La Tri, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, acumulaba hasta hoy 19 partidos sin conocer la derrota.

Su última caída hasta hoy se remontó al 6 de septiembre de 2024, cuando perdió por 1-0 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, precisamente cuando debutó en el banquillo el seleccionador argentino.