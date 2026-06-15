Panamá, 15 de junio del 2026
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    Ecuador sucumbe en el minuto 90 ante Costa de Marfil

    EFE
    Ecuador sucumbe en el minuto 90 ante Costa de Marfil
    Franck Kessie (i) de Costa de Marfil disputa el balón con Enner Valencia de Ecuador este domingo, durante un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026. EFE

    Costa de Marfil esperó este domingo hasta el minuto 90 para liquidar con un gol de Amad Diallo a Ecuador y quedarse con los tres puntos en el partido de debut de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial.

    Hasta la aparición del delantero de 23 años del Manchester United, el partido en Filadelfia parecía cosa juzgada y se perfilaba como el primer empate sin goles en lo que va del torneo.

    Ecuador sucumbe en el minuto 90 ante Costa de Marfil
    Nicolás Pepe de Costa de Marfil en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Costa de Marfil y Ecuador. EFE

    Ecuador mostró más ambición, arriesgó más, pero no estuvo fino en la puntada decisiva.

    La Tri tuvo ocasiones de abrir el marcador, con dos remates de Enner Valencia que explotaron en el horizontal en el primer tiempo y con otro de Gonzalo Plata a los 69 que atajó el portero marfileño Yahia Fofana.

    Con este resultado, el Grupo E lo lidera Alemania con tres puntos con la misma renta le escolta Costa de Marfil, aunque con un balance goleador inferior. Cierran sin puntos Ecuador y la debutante selección de Curazao, que cayó por 7-1.

    Ecuador sucumbe en el minuto 90 ante Costa de Marfil
    Bazoumana Toure (d) de Costa de Marfil disputa el balón con Pedro Vite de Ecuador este domingo, durante un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026. EFE

    La Tri, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, acumulaba hasta hoy 19 partidos sin conocer la derrota.

    Su última caída hasta hoy se remontó al 6 de septiembre de 2024, cuando perdió por 1-0 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, precisamente cuando debutó en el banquillo el seleccionador argentino.

    EFE

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